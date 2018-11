Real Madrid y su dolorosa prohibición al brasileño Vinícius Jr

El delantero brasileño Vinícius Jr. poco a poco se está convirtiendo en una de las joyas del Real Madrid gracias a su nivel mostrado y a las oportunidades que le está brindando el entrenador Santiago Solari.

Sin embargo, el atacante recibió una mala noticia por parte del conjunto merengue y esa fue la no participación al próximo Campeonato Sudamericano con la selección Sub-20 de Brasil.

Dicho campeonato se disputará en Chile en enero y el Real Madrid le ha prohibido a Vinícius que asiste con su selección.

''Lo que es seguro es que Vinícius no irá al Sudamericano. La voluntad de los jugadores es muy clara. Es la de estar aquí, en la selección, todo el tiempo. Estoy diciendo que no será liberado porque yo estuve allí, conversé con ellos y me dijeron eso'', confesó el entenador de la Sub-20 brasileña Carlos Amadeu.

Sin embargo, el propio seleccionador dijo que Vinícius intentará cambiar la decisión del Real Madrid. ''Profesor, yo les voy a insistir'', le dijo el delantero a Carlos Amadeu, ya que su deseo es disputar el torneo.

Por otro lado el Real Madrid no tiene obligación de ceder a jugadores ya que el Sudamericano no está dentro del calendario FIFA, pero la prohibición sería porque Solari echaría mano de Vinícius debido a que el equipo tendrá un complicado mes de enero tras haber disputado el Mundial de Clubes y con partidos de Liga y Copa entre semana.