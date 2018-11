Roy Smith sobre Vargas : "La única manera de no equivocarme es no jugando"

El defensor del Marathón, Roy Smith lamentó la eliminación de su equipo ante Real España.

"Quedamos con un sabor amargo. Uno propone pero Dios dispone y solo él sabe el por qué de las cosas que ocasionaron nuestra eliminación".

El jugador tico no buscó excusas para explicar porqué se quedaron en el camino.

"Buscar puntos o factores no tendría ninguna razón de ser. No aprovechamos la ventaja deportiva, no pasamos por nosotros mismos. No le echamos la culpa ni a los árbitros ni a nadie sino que la responsabilidad es absolutamente nuestra".

Smith analizó las razones que impidieron que su club lograra la remontada.

"No aguantamos la ventaja del 2-0 que teníamos antes de terminar el primer tiempo, allí nos costó un poco más la clasificación. El equipo nunca se dio por vencido pero en los primeros 90 minutos dimos un margen de dos goles de diferencia y sumando los 180 minutos no fuimos lo que esperamos ser y cómo teníamos que ser".

El costarricense admitió que la plantilla de jugadores resultó muy golpeada ante la descalificación.

"Estamos muy dolidos. Este es un grupo muy competitivo, a nadie le gusta perder y fue muy sufrida este eliminación. Cada uno en sí tenía la cara larga por lo que pasó pero ya no se podía hacer más, por eso queda ese sabor agridulce".

El zaguero central reconoció el retraso salarial que tiene el club con los jugadores de casi tres meses pero no fue un impedimento para el desempeño del equipo.

"Ese es un tema muy delicado. Independientemente del atraso que hay, el equipo siempre salió a dar el máximo, siempre se vio con carácter y determinación. Hicimos lo posible para que no afectara y si lo hizo o no, eso no lo sabremos pero dentro de la cancha durante los 90 minutos siempre nos esmeramos a olvidar las adversidades que teníamos alrededor e intentar hacer el mejor partido posible"

Además declaró que aún no han recibido notificación de cuándo se les hará efectivo su pago correspondiente a los meses atrasados.

"En este momento no sabemos de nada. Supongo que en estos días se pondrán en contacto con nosotros pero de momento con la eliminación todo el mundo está en otra página. Imagino que sí se nos van a acercar y se hablará pero de momento nada".

Héctor Vargas en declaraciones a los medios de comunicación culpó al defensor tico de no cumplir con sus expectativas e incluso lo llamó un jugador que no es ganador. Ante esto, Roy Smith salió al paso y no quiso entrar en polémica con el técnico verdolaga.

"No tenía idea alguna sobre eso pero de ser así vamos a ver en estos días. No sabía las palabras del entrenador pero sus razones tendrá para decirlas y me toca respetarlas. Dios sabe qué es lo que tiene para mí, si me quedo o me voy nada más me queda esperar. Si él dijo eso es porque así lo sintió no haré un problema de eso porque sé que me dirá las cosas en su momento, o antes de tomar un vuelo a Costa Rica me hará saber sobre mi futuro y si cuenta conmigo o no para el próximo torneo" dijo Smith

Y siguió: "Si él considera que yo soy el culpable pues él es el que analiza, el que vio cómo fueron las cosas o como quería que fueran. Siempre que uno juega está anuente a cometer errores, el ser humano no es perfecto y la única manera de no equivocarse es no jugando. No tengo porqué echarme a morir o hacer un problema sobre esto".

El futbolista comentó que tiene seis meses más de contrato y le tocará presentarse al Marathón para saber si continúa o no.

"En dado caso que no siga en Marathón lo más seguro es que me regrese a mi país. No puedo estar pensando o planeando algo sin saber qué es lo que va a pasar".