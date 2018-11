Gimnástico, Parillas One, San Juan y Real Sociedad clasifican a cuartos de Liga de Ascenso

La Liga de Ascenso de Honduras tuvo cierre dramático al final de la jornada 16 correspondiente al Grupo A con ocho equipos como protagonistas en donde tres de ellos terminaron consiguiendo su clasificación, uno en forma directa y otros dos al repechaje.

El Real Sociedad terminó sus vueltas regulares con una derrota 0-2 ante Yoro FC, sin embargo, aún así consiguieron su pase directo a cuartos de final tras terminar como líderes de su grupo con 25 puntos.

Seguido de ellos resultó La Ensenada en un último partido empató 1-1 de visitante ante Victoria, pero sus 25 unidades conseguidas le terminaron valiendo el boleto a repechaje. El tercer clasificado (segundo a repechaje del Grupo A) se lo llevó Yoro FC con 23 puntos.

Los focos de la jornada de este fin de semana estuvieron puestos en el encuentro entre Boca Juniors y Bucanero, este último con fuerte posibilidades de colarse en puestos de repechaje a falta de una victoria en la última fecha. Pero el empate conseguido ante Boca de visitante frustró sus posibilidades de dejar fuera a Yoro FC.

PRIMER CRUCE EN CUARTOS DE FINAL CONFIRMADO

El Real Sociedad se verá las caras en cuartos de final ante su similar de Olancho FC, que viene de empoderarse ante Atlético Limeño tras remontar la serie en juegos de ida y vuelta de repechajes.

Los olanchanos habían caído 2-0 en el choque de visitante, pero en casa terminaron sacando la casta sobreponiéndose 4-1.

*Cruces en repechaje por disputarse entre miércoles y jueves (a la espera de confirmar fechas)

-Yoro FC vs Atlético Pinares

-Deportes Savio vs La Ensenada

-3ro de grupo D vs Comayagua FC (nota: equipos del grupo D están expuestos a perder puntos)

ESPERAN EN CUARTOS

-Gimnástico

-Parillas One

-San Juan

-Real Sociedad