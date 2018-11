Fuad Abufele a Vargas: ''Me ha decepcionado; él era candidato para Real España''

Fuad Abufele, uno de los presidentes del Real España, se refirió este domingo en HCH Deportes sobre la actualidad del equipo tras vencer a Marathón en repechajes, al 'Tato' García y además envió un mensaje para el técnico argentino Héctor Vargas.

Fuad Abufele al 'Tato' García: ''Este logro ante Maratón es tuyo''.

Sobre el cambio de escenario para la semifinal de ida ante Olimpia, Fuad comentó que ''quiero aclarar las cosas, desde hace unos meses nos dijeron que el estadio estaría listo en caso de clasificar, pero no imaginamos que tendríamos este problema (concierto de Marco Antonio Solís en el Morazán). Hemos pasado una semana estresante''.

El dirigente aurinegro se refirió a todo lo que vivió la Máquina para clasificar a semis. ''El equipo jugaba con buen nivel comenzando la temporada, pero desde la expulsión de Tejeda (en el Yankel) el equipo se vino abajo, además con seleccionados en la Sub-20, las lesiones, Darixon que se no se recuperaba y el tema de Martín García que decide no continuar; hemos sido responsables, nos hemos unidos para levantar al equipo''.

Fuad aclaró que de irse definitivamente el 'Tato', el argentino Héctor Vargas no llegaría para tomar las riendas del club.

''Real España es integridad moral, yo creo que no puede llegar Vargas de la manera en que se ha portado no solo con el equipo sino que con todo el fútbol de Honduras. Me ha decepcionado porque en el pasado él era el candidato para el Real España. Se llevó de encuentro a todo el mundo y no lo podemos considerar, sería un gran cambio pasar de Martín a Vargas'', reconoció.

Asimismo, Fuad reveló que ''ahorita tenemos cuatro extranjeros y uno nacional en carpeta para que tome el cargo de Martín. Debemos analizar bien para tomar la mejor decisión, pero de verdad esperamos que Martín no decida irse''.

Por último, el directivo dijo que primero hay que ganar a Olimpia para aspitar al título. ''Vamos paso por paso. Ganar a Olimpia o Motagua siempre será difícil, pero para ser campeón hay que ganarles a estos dos equipos, tenemos un gran plantel'', cerró.