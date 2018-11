Los expertos ven una final Olimpia-Motagua en el Apertura de Liga Nacional

A pocos días para que comiencen a disputarse los partidos de semifinales, la audiencia de DIEZ en redes sociales ve al Motagua y al Olimpia como candidatos para avanzar a la próxima final del torneo Apertura.

La mayoría, con un porcentaje del 45.5%, considera que la final será entre azules y blancos. Mientras que el 37.2% cree que Motagua y Real España serán lo que disputarán el título.

Según los aficionados, las probabilidades menores de avanzar a una posible final la tienen Olimpia y Platense con un 8.83%, y el porcentaje más bajo es el de Real España vs Platense con un 8.5%.

Los exjugadores y entrenadores son más reservados y dividen sus opiniones, hay quienes creen que las llaves son muy parejas y otros se decantan por la ventaja que tienen Motagua y Olimpia en el reglamento.

La historia demuestra que de las veces que se han enfrentado en semifinales, el Ciclón le ganó las dos al Tiburón, mientras que el León triunfó en cinco y perdió solo dos ante la Máquina.

Eduardo Benett, Gilberto Yerwood, Reinaldo Tilguath y Héctor Castellón analizan las llaves de semifinales.

La opinión de los expertos

Eduardo Benett

Los cruces de semifinales están interesantes. Real España ha presentado el mejor fútbol y ni hablar de Platense, que viene de ganar la Copa Presidente y esa motivación extra es de destacarla, pues lo convierte en un rival a temer y respetar. Me gusta la semifinal de Real España y Olimpia, es una final adelantada, con mucho morbo. El duelo de Platense ante Motagua también lo es y vienen los recuerdos que ya se enfrentaron y hay algunos jugadores que lo recordarán aún.

Motagua está encumbrado porque terminó de líder y cerrará en casa, aunque viene de quedar eliminado de la Concacaf League, así que el deseo es más grande. Ojalá que el parón no le vaya a afectar.

Ya se vio en los repechajes que cerrar de local no te garantiza nada, ya se han visto sorprendido equipos y eso genera altas expectativas para algunos clubes. La motivación de estar a tope hará olvidar el parón que estos clubes tuvieron y además el deseo de buscar la final va a pesar más.

Gilberto Yearwood

“Ya sabemos que en estos partidos no se puede dar por favorito a uno u otro, es muy aventurado, ya que no todos los partidos son iguales. Ahorita los equipos van a buscar corregir lo que no hicieron ver. Hay que recordar que estos no son partidos de un torneo regular, sino de muerte súbita y cualquier cosa puede suceder a pesar de que equipos por historia o plantel son teóricamente favoritos.

Platense viene en alza y lo mostró ante Upnfm, donde se vio ordenado y con un trabajo en equipo. Olimpia en el aspecto individual tiene grandes cosas y además posee experiencia en estas instancias, pero en este torneo no terminó bien las vueltas regulares, pero lo hecho anteriormente le permitió estar directo en semis.

Real España y Motagua son equipos más equilibrados, ya acostumbrados a estas instancias y eso deja las espadas en alto. El reglamento les da una leve ventaja a Motagua y Olimpia, ya que las circunstancias a veces llevan a usar el reglamento”.







Reinaldo Tilguath

Creo que Motagua y Olimpia llevan una leve ventaja, pero son cruces parejos, más el de Real España ante Olimpia; en el caso de Motagua tiene una ligera ventaja sobre Platense. Creo que los dos van a clasificar por la condición favorable en el reglamento, no veo pasando al Olimpia sobre el Real España, ni Motagua sobre Platense.

Hay que recordar que estos ya son partidos de semifinales, aquí hay clubes que tienen experiencia y si vez a la Máquina, hay duelos que te dejan una buena sensación y en otros no, pero esta es la llave más pareja. No veo ninguna posibilidad de que a Platense le ajuste para cerrar la llave como lo hizo ante Upnfm.

Creo que en ese aspecto Motagua le lleva una ventaja por jugadores determinantes. Para mí el águila es el mejor equipo que sabe aprovechar la localía, esa es una leve ventaja y yo creo que no se verán partidos atractivos en lo futbolístico, sino que van a tratar de dejar todo para el segundo partido. Real España tiene un tema que debe analizar que si juega en el Olímpico da una ventaja.

Héctor Castellón

Estos cruces de semifinales los veo muy parejos, creo que en el Real España-Olimpia no hay un favorito y en el Platense-Motagua tampoco; pensando en los partidos, serán duelos muy duros y ahí es que gane el mejor. El Real España destaca por el conjunto que ha tenido, eso es importante y que hay un convencimiento en la idea y Olimpia es Olimpia, independientemente que el cambio de técnico le haya bajado un poco, pero ha tenido tiempo para trabajar.

Ya Motagua es una idea que se mantiene y Platense con las ganas de llegar a una final son las armas que ellos tienen, su velocidad es muy interesante. La ventaja del reglamento no es una garantía, pero uno siempre juega con ello. Yo creo que aquí han llegado los equipos que lo han hecho mejor. No creo que un club sea más favorito que otro, ya que todos tienen sus argumentos de juego y lo manejan muy bien.

Real España tiene un gran mediocampo y ahí posee una ventaja sobre Olimpia con el profe que tiene menos tiempo. A Motagua hay que jugarle serio, ya que ellos tienen una idea bien cimentada.