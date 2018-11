Martín García: "Nosotros estamos adentro y Marathón afuera"

Real España entrenó este lunes ya pensando en el juego de este sábado ante el Olimpia por las semifinales del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras y Martín "Tato" García se acuerda de Marathón y ya analiza a los albos.

"Los clásicos sampedranos son diferente a los de tegus, somos justos vencedores de la serie, fuimos a hacer un trabajo excelente al Yankel. De cuatros instancias decisivas con Marathón, en tres pasamos nosotros", empezó diciendo el uruguayo.

Respecto al juego que mostró Real España en la vuelta. "Fue la estrategia jugar al pelotazo, durante todo el torneo jugamos bonito, como le gusta a la gente y nos quedamos sin nada, hoy nosotros estamos adentro y Marathón afuera".

Además reveló que tuvieron jugadores que salieron a la cancha enfermos. "Hubo futbolistas que el sábado jugaron con fiebre. El España fue a hacer un partido inteligente. A veces jugás lindo y te quedas con las manos vacías.

Real España no podrá jugar de local en la cancha del Morazán y "Tato" sabe que en el Olímpico es diferente.

"Nosotros nos sentimos cómodos en el Morazán, yo quería jugar ahí, no podemos hacer nada, ojalá la gente nos acompañe, estoy convencido que será un partido lindo".

Sobre el Olimpia. "Ellos por haber calificado en una mejor posición han descansado, Olimpia es un gran equipo, un gran entrenador y una gran hinchada. El año pasado dimos la vuelta olímpica en tegus"

Respecto al juego de la segunda vuelta en el Morazán que ganó el equipo de Manuel Keosseián.

"Cuando falla el gol Jorge de bajo del marco podíamos estar hablando de otro resultado, después no logramos mantener la diferencia, con jugadores que jerarquía".

Martín sabe que a Olimpia hay que jugarle de otra forma. "Vamos a tratar de que sea diferente de lo que hicimos en el Yankel, trataremos de mantener más la pelota, sabemos que le podemos hacer daño al Olimpia, ellos tienen un buen juego aéreo".

El técnico uruguayo cree que los árbitros hondureños tienen algo en contra ellos.

"Nosotros no le faltamos el respeto a nadie, algunos árbitros tienen alguna persecución con nosotros, han ido a amenazar a Rafa a la banca, a mí en el Yankel me pegaron una pedrada y no pasó nada", cerró.