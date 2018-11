Hijo de Rudy Williams, futbolista por el día y vendedor de chuletas en la noche

Muchos hijos de futbolistas nacen en “cuna de oro”, como se dice popularmente, pero este no es su caso. Vivió sus primeros años en La Ceiba, tuvo una infancia muy dura, le mataron a su mamá cuando apenas tenía nueve años y su padre, pues estaba lejos haciendo su carrera futbolística en Tegucigalpa. Él encontró la calle como una salida a esa dura vida, misma que casi perdió en tres o cuatro oportunidades por andar en discotecas y detrás de las mujeres. Con el paso de los años firmó su mejor contrato, el de entregarle su vida a Dios.



Su nombre es Rudy Alexander Williams Leiva y sí, es el hijo de aquel reconocido lateral derecho del Olimpia, Rudy Williams, que hoy vive en Estados Unidos.

“Mi infancia no fue nada fácil, crecí en un lugar dividido, pero la verdad es que siempre tuve buenos abuelos, buenos tíos, lastimosamente mi papá nunca estuvo cerca por cuestiones de fútbol, cuestiones de trabajo”. Así inició su relato.

Rudy siguió los pasos de su padre, hoy tiene 31 años de edad y aún tiene el sueño de debutar en la primera división del fútbol hondureño. De momento, se ha tenido que conformar con equipos de segunda división, donde ha defendido el escudo de hasta 11 clubes. El pago no es el mejor en la Liga de Ascenso, pero se las arregla para buscar un ingreso extra. Ahí entra en escena el restaurante Abba Padre, muy popular en la Colonia Tiloarque de la capital.



“A muchos no les gusta cocinar, pero a mí siempre me encantó porque pasaba metido en la cocina, desde los 10 años andaba viendo. Ahí vamos creciendo en el restaurante, tenemos sueños muy grandes, tenemos cosas en mente de poner una cadena de restaurantes y estamos pidiéndole a Dios que esto va a continuar”, cuenta Rudy.





El hijo del exjugador del Olimpia vende chuletas y alitas. Los viernes y sábado la gente invade su hogar para llevarse uno de sus deliciosos platos. “Por los momentos ahorita solo tenemos lo que es la chuleta y las alitas, le vamos a ir incursionado lo que es el pollo, la mente de nosotros es más la comida costeña, queremos hacer sopas de caracol y machuca. Los precios son accesibles, entre 100 y 120 Lempiras”, remarcó.



Lo curioso de todo es que a su negocio han llegando varios jugadores de la Liga Nacional, con los cuales tiene una gran amistad y con los que comparte también en la iglesia. “Vienen muchos jugadores, como Reinieri Mayorquín, Jerry Palacios, Henry Thomas, Walter Martínez y Kevin Álvarez, ellos son titulares aquí, siempre pidiendo sus chuletas”, confesó.



Pese a que la vida en Honduras en dura, Rudy Williams hijo considera que siempre hay una salida a los problemas. “En nuestro país mucha gente dice que no hay trabajo, pero muchas hay que buscar las medidas para generar ingresos, las cosas se pueden multiplicar cuando realmente sabemos utilizar bien los recursos que tenemos”, reflexionó.



Actualmente, Rudy juega en el Génesis Huracán, equipo de la segunda división. Por la mañana se entrena y por la noche se va a la cocina para ganar un dinerito más.



“Entrenamos muy temprano con Eduardo Bennett (su entrenador), 5:30 am estamos saliendo para la cancha, a las 6:00 de la mañana comenzamos a entrenar, después tengo que venir a la casa a mirar las carnes, a condimentarlas, a pelar un montón de guineos que no es nada fácil, pero realmente vale la pena al final del día tener ese ingreso”.





El dinero es un problema para muchos y Rudy trata de arreglárserlas. “Los salarios en segunda división no son muy buenos, así que hay que buscar un extra”, agrega.



CASI PIERDE LA VIDA

Rudy declara a Dios como su gran salvador. En su adolescencia, mucho antes de poner su negocio, fue muy rebelde. “Como tres o cuatro veces, que yo anduve en las discotecas, me trataron de matar por andar haciendo mucho relajo, por mujeres y un sin fin de cosas, pero había una voz que siempre me hablaba y me decía que yo no podía seguir así. Yo firmé mi mejor contrato cuando le entregué mi vida a Cristo”.



DATOS



* Rudy Williams nació el 13 de diciembre de 1986. Es de la ciudad de La Ceiba, pero desde pequeño se fue a vivir a Tegucigalpa, donde arrancó su aventura en el fútbol.



* En enero del 2010, Rudy Williams tomó una de las decisiones más importantes en su vida y fue la de entregar su vida a cristo. Asiste a la inglesa Fresca Unción.



* Con apenas 16 años de edad, Rudy Williams logró debutar con el Olimpia, pero en la segunda división de Honduras. Hoy es futbolista del equipo Génesis Huracán, que es dirigido por el exfutbolista Eduardo Bennett.



* Tras su paso por el Olimpia, Rudy se frustró y abandonó por cinco años el fútbol. Su primer salario en el club merengue fue de 500 pesos. En el extranjero logró llegar al Juventus FC de Nicaragua. Estuvo solo seis meses.