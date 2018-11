"Tato" García: "Me encantaría darles otro título antes de irme"

A las puertas del primer partido de semifinales ante Olimpia, el técnico de Real España, Martín García, habló mano a mano con DIEZ sobre lo que se viene para el equipo esta semana y lo que representa para ellos no jugar en el estadio Morazán este importante duelo.

El charrúa podría dirigir este sábado su último partido en San Pedro Sula y ratificó su decisión de no continuar más en la Máquina, pero antes de irse desea darle un título más al equipo catedrático.

¿Qué lección le dejó a Real España este cruce ante Marathón en el repechaje?

A veces no solo se debe jugar lindo, no solo hay que tener la posición de la pelota como el Real España, que es el equipo que más lo hace en Liga Nacional, eso está demostrado estadísticamente, pero en esta clase de partidos hay que tener otras cosas y creo que el cuadro las sacó en el Yankel. Como aprendizaje y como se lo dijimos a los futbolistas, hay veces que no solo con la pelotita en el pie y en el piso podés obtener un resultado positivo.

¿En qué siente que se ha equivocado con este Real España y cuál cree que ha sido su mayor acierto?

El mayor acierto creo que ha sido la convivencia del día a día con el plantel, nosotros tenemos una manera de trabajar, la convivencia que ha sido excelente desde el primer día que llegamos acá, la relación con los jugadores es muy buena, han sabido interpretar nuestra forma de jugar y se han brindado al 100%, y en eso estaremos eternamente agradecidos. Y algunos errores a corregir, es evidentemente el tema de las expulsiones, pues como cuerpo técnico creemos que algunas han sido injustas, nos hemos sentido perseguidos por algunos árbitros, pero en otras ocasiones nuestra calentura y manera de vivir el fútbol nos llevó a protestar de una manera enérgica, pero sin faltar el respeto, porque eso nunca lo hicimos, eso es algo de lo que no nos sentimos orgullosos.

Su decisión de dejar el club se mantiene. ¿Se va de Real España?

La decisión la tomamos desde antes del partido del Vida y se la comunicamos al presidente, más allá de los resultados deportivos nos hubiésemos ido con la Copa Presidente y pelear este campeonato hasta donde lleguemos, si es con otro título mejor, pero la decisión está tomada, no hay vuelta atrás.

La afición tiene derecho a saber la verdad, ¿por qué tomó la decisión de irse?

Yo estoy muy agradecido con la directiva y con la afición de Real España, la Megabarra nos ha apoyado incondicionalmente, siempre nos están alentando más allá de los resultados y no hay queja con ellos, pero no soy de decir las cosas públicamente cuando son situaciones complicadas. Acá en Real España los que saben las situaciones reales por qué nos vamos son los presidentes y el cuerpo técnico, son quienes lo deben saber y nada más. El futuro dirá dónde nos encontraremos el año que viene, le deseamos lo mejor al club, pero nosotros no hemos abandonado el barco, no hemos aflojado el trabajo en el día a día más allá que lo comunicamos ya días, nosotros vivimos para Real España y lo haremos hasta el último día de este torneo.

Ahora con su salida, ¿usted recomendaría algún exjugador o entrenador para Real España?

He leído que se han mencionado algunos nombres como por ejemplo Julio “Palomo” Rodríguez, que es un ídolo en el club, lo conozco, hemos hecho algunos cursos juntos en Uruguay, es un tipazo. Pero sinceramente no lo diría públicamente todavía porque sigo en el cargo aún, yo me manejo siempre con mucho respeto, seguramente Elías tiene opciones muy buenas, lo hemos conversado y llegado el momento yo le daré mi punto de vista, pero el que tiene la última palabra es él (Elías) y Fuad, que son los presidentes del equipo.

¿Qué jugador le gustaría tener en su plantel para enfrentar este cruce?

Yo tengo una debilidad con dos jugadores y lo he dicho abiertamente, uno es Rubilio Castillo, me parece un delantero excepcional, ojalá lo tuviéramos en el equipo. Y el otro es Chirinos, el viernes cuando entró de cambio con la Selección le dije a Rafa, ‘este partido lo abre Chirinos’, y bueno, primer pelota que agarró, se metió en diagonal y penal, creo que son dos grandes jugadores que algún día podemos soñar en dirigirlos.

Hace menos de un mes le tocó enfrentarse a Olimpia, en aquel amargo 3-1. ¿Qué lección le dejó ese partido?

Más allá de que Manolo no estuvo en el banquillo en ese partido, creo que estábamos haciendo un buen primer tiempo hasta el minuto 20, la pelota la teníamos nosotros y habíamos generado opciones de gol, pero las cosas no se nos dieron y creo que terminamos perdiendo ese partido justamente por el trabajo defensivo que hizo Olimpia y con jugadores de mucha jerarquía, el gol que nos hace Bengtson, la verdad que fue tremendo. Pero ahora el sábado es otra instancia, son partidos completamente diferentes y que se definen por detalles.

¿Quién tiene más presión en este duelo contra el Olimpia?

Yo creo que más presión tiene el rival por un montón de cosas, primero porque nosotros fuimos campeones el año pasado y ellos vienen de mucho tiempo de no serlo, son una gran institución, tienen un gran plantel y creo que hay muchas cosas en balance que les hacen mayor presión a ellos.

Pero nosotros como cuerpo técnico de Real España queremos pasar y llegar a esa final, eso es lo que estamos trabajando día a día y psicológicamente le vamos transmitir. Nosotros tenemos que pasar, nosotros tenemos que llegar a esa final.

Las estadísticas en semifinales favorecen ampliamente a Olimpia, de 7 veces que se han enfrentado, Olimpia pasó en 5 ocasiones. ¿Eso pesa?

Nosotros será la primera vez que nos cruzamos en semifinales con ellos, no nos había tocado enfrentarnos en esta instancia, creo que las estadísticas están para romperse, que sí, tienen cosas que por algo pasan, además estamos hablando de Olimpia, del potencial que posee como institución, el plantel que tiene. Hoy lo hablábamos un poco en bromas el día del 3-1, salía un delantero, entraba otro con igual o mayor jerarquía, entonces uno sabe el poderío de Olimpia, pero confiamos en el trabajo nuestro y en nuestro equipo, venimos con un envión anímico importante, creo que el sábado la gente verá un partido abierto y lindo.

¿Cómo podríamos definir esta pelea en cuanto a plantel? ¿Se ven como David y Goliat?

Sí, pero hay veces que uno tiene que tomar todo eso positivamente, de tener las ganas, de querer superarse ante todo y nosotros tenemos las armas como para ponerle la serie complicada como estoy seguro que se la pondremos, después, como dicen ustedes, Dios dirá.

¿Cuál considera usted que es el jugador más peligroso de Olimpia?

Para mí, Jerry Bentgson, es un jugador de una calidad técnica muy buena, que te puede jugar por fuera con mucha velocidad porque cuando lo agarras en carrera es muy difícil pararlo, puede jugar como centro delantero con gran juego aéreo, muy buenos movimientos, pero es un equipo fuerte en todas sus líneas, desde el arco, como en el fondo si juegan con línea de tres o línea de cinco, los del medio, Patón es un volante central espectacular, bueno, la verdad que yo estoy seguro que será una serie abierta tanto acá en San Pedro Sula como en Tegucigalpa porque cuando hemos ido allá nunca nos tiramos atrás, le jugamos de tú a tú.

Usted confesó que ante Marathón fue su idea jugar feo y al pelotazo, ¿Cómo le jugará ante Olimpia?

Es diferente, el otro día había que pasar como fuera, hemos cometidos muchos errores por el exceso de querer jugar bonito y buen trato de balón, ante Marathon había que pasar simplemente y por suerte salió. Ahora ante Olimpia será otra cosa, vamos a jugar, vamos a poner la pelota en el piso e intentaremos jugar, tratando de hacer lo que nos sentimos haciendo como equipo.

¿Qué le dice a la gente de Real España?

Que estoy muy agradecido con ellos, la gente se ha portado muy bien con nosotros, nos han trato de maravilla en todos lodos y que me encantaría poder regarles otro título más antes de irme y para eso vamos a pelear a muerte, que no tenga duda, que nos acompañen este sábado al estadio.