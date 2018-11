Ever Alvarado: "Ya veremos si somos favoritos o no"

En el campamento del Olimpia tiene claro lo que les espera en este duelo de semifinales ante el Real España y es por eso que no se confía de lo que les espera. Ever Alvarado, es uno de los jugadores que sabe lo que significan estos duelos.

Olimpia se preparará en Tela para el juego ante Real España

"Los partidos clásicos son complicados, pero vamos a trabajar esta semana que queda para ir hacer un gran partido, ya que Real España tiene buenos jugadores, pero nosotros tenemos los nuestros y hay que tratar de traernos el triunfo", comentó.

Al lateral izquierdo no ve con diferencia si se juega en el Morazán o el Olímpico. "Cuando nosotros vamos a San Pedro Sula hacemos buenos partidos, tanto en el Olímpico, como el Morazán y donde sea tenemos que estar atentos".

Y asegura. "Aquí en este equipo todo es ganar, la presión que se siente es exagerada, ya son tres o cuatro torneos sin títulos y vamos a tratar de ganar este".

En cuanto al favoritismo. "Ya veremos si somos favoritos o no, nosotros estamos concentrados que tenemos un partido importante el sábado y vamos a tratar de ganarlo".

A diferencia de lo que pasó la semifinal pasada ante el Motagua y lo que les espera.

"Los dos son clásicos, son a muerte, lastimosamente Motagua los últimos semifinales las ha ganado, pero esas son cosas del pasado y esta ya es otra contra el Real España, un rival difícil, pero nos vamos a preparar para hacer un buen partido".

ANTECEDENTES DE LAS EXPULSIONES

En los últimos torneos el defensor ha estado marcado por varias expulsiones, donde destacan las últimas. "Ya vieron todos como me expulsaron, vamos con las ganas de hacer las cosas bien, esperemos que ellos estén concentrados. Si miran las tres últimas expulsiones que me han hecho con Motagua en semifinales, luego contra Honduras Progreso en el minuto 92 que dice el árbitro que lo insulté y la última contra el Real España".

El jugador hace un llamado a los silbantes. "Tienen que reflexionar los árbitros también, yo pienso que las últimas tres expulsiones no las son, lo único que me queda a mí es quedarme callado y trabajar en la cancha, no decir ni una sola palabra porque con algo que les diga me expulsan".

"Ridículas no, pero si falta de concentración de los árbitros porque si ven la última expulsión ante el Real España, donde dicen que voy con los pies arriba y cuando yo voy me barro y encojo los pies", finalizó.