OFICIAL: Liga Nacional confirma fechas de ida y vuelta de las semifinales

La Liga Nacional ha confirmado las fechas de las semifinales del Apertura, tanto la ida como la vuelta. Los encuentros se juegan sábado y domingo dándoles una oportunidad a los aficionados de ver buen fútbol.

Los encuentros de ida han sido programados así: Para este sábado en San Pedro Sula, Real España recibe al Olimpia en el estadio Olímpico de San Pedro Sula a partir de las 7:00 de la noche. El otro encuentro será el domingo en Puerto Cortés cuando Platense se mida a Motagua a las 3:00 pm.

Los duelos de vuelta están programados para el sábado 01 de diciembre y el domingo 02 del mismo mes. El sábado a las 7:00 de la noche el Olimpia recibe al Real España en el Nacional y al día siguiente, a las 4:00 de la tarde, Motagua le hace los honores al Platense.

Con esto, queda terminada la polémica, pues algunos pensaron que se podría armar un dilema para ver quién juega el domingo en el Nacional ya que ese horario es habitual en ambos equipos pero los leones quieren rematar la serie un día antes.

CRUCES DE SEMIFINALES

JUEGOS DE IDA

Real España vs Olimpia (Sábado: 7:00 am)

Platense vs Motagua (Domingo 3:00 pm)

JUEGOS DE VUELTA

Olimpia vs Real España (Sábado 01-12-18: 7:00 pm)

Motagua vs Platense (Domingo 02-12-18: 4:00 pm)