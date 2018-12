Chirinos: "Con el técnico que esté trataremos de llevarnos lo mejor posible"

Convertido en el principal revulsivo de la Selección Nacional, Michaell Chirinos cree que se mostró una buena cara en los dos amistosos ante Panamá y Chile.

A su llegada al aeropuerto Toncontón de la capital, el extremo de los Lobos BUAP de México habló de presente y futuro de la Bicolor.

¿Qué conclusiones sacás del juego ante Chile?

Creo que hicimos un gran partido, enfrentamos a una potencia, como es Chile, que tiene buenosjugadores. Al final el resultado no se dio de acuerdo al partido, fueron penales en los que el árbitro se equivocó, pero son cosas del fútbol.



¿Qué enseñanzas les deja estos dos juegos?

Nosotros los jugadores nos vamos muy contentos, creo que hicimos muchas cosas buenas. Igual, el profe tomó sus decisiones y se notó en la cancha. Trataremos de dar lo mejor en los próximos juegos.



¿Qué te gustó de esta selección?

La unión del equipo, volver a la selección, se notó la diferencia en muchas cosas, lo disfrutamos y eso es bueno.



¿No merecieron perder ante Chile?

No fue un resultado de acuerdo al partido, pero es parte del fútbol. Se equivocó el árbitro y no hay nada más qué hacer. En la cancha se notó que nosotros queríamos proponer muchas cosas y nos vamos contentos con eso.





¿Te sorprendió el penal afuera del área?

Sí, la verdad que a cualquiera le sorprende ja, ja, ja. Por lo menos que estuviera en la línea, pero estaba muy largo del área.



¿Pero te dejó buenas sensaciones?

Sí, nosotros nos vamos contentos y tranquilos, creo que en estos dos partidos hicimos muchas cosas buenas, pero tenemos que trabajar más. Nos seguimos preparando de la mejor manera para aportarle más a la selección y esperamos que esta eliminatoria sea de mucho provecho para Honduras.



¿Puede caminar bien esta selección con un técnico nacional?

Sí, claro. El técnico nacional nos conoce a cada uno de nosotros, eso es bueno. Con el técnico que esté trataremos de llevarnos lo mejor posible.

¿Te ilusiona esta generación?

Sin duda, hay gente de experiencia y mucha juventud, que en los equipos estamos jugando de titular y eso es muy importante. La ayuda de los grandes es muy valerosa para uno de joven.



¿Qué consejos te han dado?

Que siga luchando, que siga metiendo, que ya tengo la oportunidad de estar en el extranjero y eso muy motivante para uno. En lo personal tengo la colaboración de Noel, que siempre me da muchos consejos que siga metiéndole.



¿Tenés como meta buscar la titularidad?

Me gustaría ser titular, pero también tengo la competencia de grandes jugadores y sobre todo hay que respetar la decisión del técnico. Yo siempre estoy al cien para cuando me necesiten.





¿Sentís que estás llamado a pesar en la eliminatoria?

Mi trabajo está allí, simplemente tengo que estar al cien cuando el profe me necesite, puede ser de titular o de cambio. A la hora que él quiera, yo voy a estar al cien, disponible y siempre listo para dar el cien a la Selección.

¿Tenés alguna espina por no haber jugado en la eliminatoria pasada?

Uno siempre quiere entrar de titular en todos los partidos, seguir jugando, pero son decisiones que hay que respetar y sobre todas las cosas hay que seguir trabajando.