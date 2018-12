Mourinho dispara contra Casillas y revela porqué lo marginó en Real Madrid

José Mourinho fue el entrenador que se atrevió a tocar a Iker Casillas, el portero que fue insignia del Real Madrid y nadie se atrevía a sentarlo. Hoy han salido unas declaraciones del portugués que recoge el diario Récord de Portugal en la que le tira con todo al guardameta.

“Esta entrevista da la idea de ser una entrevista de alguien que está en el final de su carrera, pero en lo que se refiere a mi persona, cuando dice que nunca me enfrentó eso no corresponde a la verdad, me enfrentó y lo hizo siempre del modo donde no hay quien lo haga mejor que él: oculto", dijo Mou a Récord de Portugal.

Y es que Casillas declaró que “si fuese ahora, hubiera tomado el toro por los cuernos y enfrentado a Mourinho”. Esta frase no cayó nada bien en el ahora entrenador del Manchester United que se defendió con todo acusando de desleal a Casillas.

En el paso de Mourinho por el Real Madrid, las filtraciones de información a los medios españoles se volvieron una costumbre. Todo lo que pasaba en el vestuario era la portada de los diarios al día siguiente. Mou en su momento señaló a Casillas como el topo de su cuartel y lo marginó.