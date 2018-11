Tato García: "En el Yankel quería ver a un Real España feo, ante Olimpia bonito"

El entrenador del Real España, Martín "Tato" García, le apunta a una semifinal ante Olimpia de forma "bonita" y más porque enfrente tiene a un amigo como Manuel Keosseían.

Su mensaje frente en el partido de vuelta contra Marathón para lograr el pase a estas instancias fue de jugar feo porque ya tenían antecedentes que los resultados positivos no llegaban.

Hoy previo al entreno de La Máquina en estadio Olímpico palpita el primer enfrentamiento contra el León de este sábado a las 7:00 pm.

A definir en casa este partido frente al Olimpia...

Tiene su importancia, pero no define nada. Este una llave de 180 minutos, pero estamos de local, entre comillas porque no es nuestro lugar habitual y no hay excusa. Esta es una linda cancha y ojalá que podamos realizar un buen partido, inteligente y sobre todo sacar una diferencia.

¿Vuelve a enfrentar a Keosseián, es especial este partido?

Es especial porque es un amigo, es una persona que le tengo mucho aprecio, cariño y respeto, por algo ellos también están en la semifinal y nosotros también. Ellos están con sus armas y nosotros con las nuestras y estoy seguro que será un lindo partido, emocionante donde Real España pueda hacer un buen fútbol.

Enfrentaron a un Olimpia que jugó bien y ahora lo pueden contrarrestar?

Creo que ese partido que nos hizo Olimpia en el Morazán hasta el minuto 20 el dueño era Real España, tuvimos chances que no pudimos concretar hasta que llegó el gol de ellos, luego se quedaron con 10 y no pudo llegar el empate. Ellos defendieron de forma notable, en contragolpe nos hacen el segundo y luego nos liquidan.

Cómo esperas al Olimpia este sábado?

Tratando de estar ordenado y de salir rápido en contra.

Ahora deben ser contundentes porque Olimpia lo fue en el Morazán?

Si mal no recuerdo creo que nos patearon tres o cuatro veces al arco y nos hicieron tres goles y nosotros tuvimos varias chances que no concretamos. Ahora son circunstancias diferentes, es una semifinal y el estadio Olímpico estará muy bonito. La venta de boletos nos dicen que está muy buena y en la calle el hincha del Real España lo está demostrando que nos acompañará.

El mensaje ha cambiado para que Real España llegué a estas instancias?

El mensaje cambió en el Yankel y eso sí es una realidad. Me hago responsable del mensaje que les hice llegar a los futbolistas y queda en la intimidad. En otros juegos nosotros tenemos un trabajo notable, tener el 80% de la pelota y hemos generado hasta 12 situaciones de gol y nos quedamos con las manos vacías. El otro día el mensaje fue diferente, creo que el jugador, la gente y mi cuerpo técnico del Real España lo entendió, el objetivo era pasar y se pasó.

En pocas palabras en esta semifinal no importa jugar bonito sino que ganar?

Son instancias diferentes, no tiene nada que ver lo que pasó en el Yankel con lo que será ante Olimpia. Mi mensaje en el Yankel es que quería ver a un Real España feo.

¿Y ahora?

Quiero ver a un Real España bonito, ordenado, de minimizar errores. En estos partidos los detalles son los que vuelcan la balanza. Pero estoy seguro que veremos a un Real España protagonista y que la contundencia nos acompañe.

Todos los jugadores le dan ese respaldo y solo dicen que buscan regalarle el título?

Ojalá y sería algo bonito, nosotros en la interna lo hablamos y sabemos que esto es algo importante para la institución y futbolistas, pero sabemos que tenemos una parada difícil porque no es fácil esta serie contra Olimpia.