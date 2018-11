En Real España hay cero excusas y solo piensan en llegar a la final

La casa del Real España es el estadio Morazán, pero debido a un concierto del Buki no podrán jugar en este escenario frente al Olimpia en el primer duelo de la semifinal del torneo Apertura 2018.

La Máquina recibe al León este sábado a las 7:00 pm en el estadio Olímpico con la idea de pegar primero para cerrar el boleto a la final la próxima semana en Tegucigalpa.

"Estamos con muchas ganas de afrontar este desafío, estamos ultimando detalles para realizar un buen partido, esperamos que la gente pueda apoyarnos y tomar ventaja en este primer partido", mencionó Jairo Puerto, que en su momento militó en el León.

Y agregó: "Soy consciente de que este primer partido se juega gran parte de la llave, esperamos sacar un buen resultado"

El cambio de escenario deportivo no les quita tiempo, deben ganar o ganar en el césped del Metropolitano: "No es excusa, estamos mentalizados en jugar, lo importante es ganar, para hacer un partido muy bueno y llevar esa ventaja para el segundo partido".

El delantero Ángel Tejeda posando con un aficionado que llegó al entrenamiento.

Puerto se puede encontrar en la banda con Elmer Güity y palpita un duelo interesante. "Es un muchacho que tiene buena calidad y mucho futuro, me tocó verlo jugar en reservas, es un buen jugador, esperamos que no le vaya bien el sábado (risas)".

Por su parte el zaguero José David Velásquez Colón disfruta la previa del enfrentamiento frente a los dirigidos por Manuel Keosseián y augura un buen espectáculo.

"La verdad que son partidos que todos futbolistas quieren jugar, el rival que sea es un plus para el futbolista en esta etapa. Es un partido en el cual tenemos que estar más unidos que nunca, debemos tener ese apoyo, será un lindo espectáculo para sobresalir", dijo.

El plantel debe tener sus precauciones en este primer duelo. "Se debe disfrutar con responsabilidad, jugar a mil por mil".

Jugar en el estadio Olímpico y no en el Morazán no es algo que le preocupa al exjugador del Victoria: "La cancha es buena, amplia, hemos ganado aquí y el tema no es excusa. Será un lindo espectáculo".