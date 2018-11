Keoseeián: ''Solo se me pasa por la cabeza ganar a Real España''

El entrenador del Olimpia, Manuel Keosseián, brindó declaraciones a los medios de comunicación sobre la actualidad de su equipo.

El 11 titular que afina el Olimpia para pegar primero al Real España

El uruguayo no ocultó el único objetivo que tiene el León, ganarle al Real España para ir con ventaja al partido de vuelta en Tegucigalpa.

"Estamos bien estas dos semanas de trabajo nos vinieron muy bien, así que el objetivo que nos habíamos trazado lo pudimos cumplir. El grupo está muy ilusionado con esta semifinal".

Manolo admitió que ya sabía que no tendría a Elmer Güity para este clásico. "Ya lo teníamos previsto porque después del partido ante Vida no se pudo recuperar, así que empezamos a buscar opciones. Él es un jugador importante, pero Olimpia tiene jugadores muy buenos. Me gustaría tenerlos a todos, pero ya está".

El timonel charrúa confesó que no disfrutó el papel realizado por sus dirigidos en los cuatro partidos que lo ha dirigido.

"Olimpia en este momento hemos intentado que sea el equipo que a mí me gusta, que juegue bien. Lamentablemente por diferentes circunstancias estos cuatro partidos que estuve al frente del equipo no jugamos bien, no teníamos definido a qué jugábamos. Con el trabajo de estas dos semanas vamos a tener una fisionomía de equipo".

La mano del técnico podría verse a partir del choque ante los aurinegros. "Espero que sí, nosotros trabajamos para eso. Ojalá que dé el tiempo para poder plasmar en la cancha lo que nosotros queremos porque no nos olvidemos que Olimpia tiene muy buenos jugadores, cada cual y cada uno de ellos separado puede ser muy bueno para cualquier otro equipo lo que pasa es que no habíamos podido conjuntarlos".

También elogió el trabajo realizado por su compatriota y amigo Martín García en el banquillo catedrático.

"Yo lo dirigí, es un técnico con mucha capacidad y con mucho futuro. Él ha logrado un campeonato dirigiendo al Real España, conoce muy bien a su equipo y a sus jugadores porque los viene trabajando hace tiempo, así que será un rival durísimo".

La afición olimpistas exige que Olimpia juegue bien. "Todos queremos un fútbol bonito y vistoso. Todos queremos que el equipo nuestro juegue bien, que defienda bien y que ataque bien. La verdad es que lo vistoso no me interesa mucho. Quiero que sea un equipo efectivo el mío y que sepa defender bien y atacar mejor".

Fotos: Así luce el estadio Olímpico previo al Real España-Olimpia

La propuesta de los merengues será ir a ganar el partido. "Olimpia es un equipo grande, no vamos a ir especular. Iremos a jugar nuestro partido y a ganarlo. Tenemos que convencernos de nuestro juego, tenemos que tener un juego definido y en estos 15 días hemos intentado tener un fútbol que nos defina y después con la variantes lógicas que tiene todo equipo".

Axel Gómez y Ever Alvarado no son las únicas alternativas para suplir a Elmer Güity.

"Hay otra alternativa, tanto Axel como Ever son defensas más que nada. Nosotros vamos a poner atacantes, jugamos con gente en ataque. Nos vamos a defender bien, pero Olimpia va a salir a atacar. Yo creo que Güity es más para adelante que para atrás, es más ofensivo que defensivo y vamos a tratar de poner uno ahí que sea más ofensivo que defensivo.

Sobre la formación táctica que presentará ante Real España. "El tema del parado del equipo, de jugar con tres o cuatro abajo es totalmente relativo. Lo importante es que el jugador esté convencido de lo que hace y de lo que tiene que hacer. Jugar con tres o con cuatro, jugar con dos puntas o un punta. En algún momento jugué con tres, pero nosotros jugaremos el fútbol tradicional que han jugado mis equipos".

Manolo no contempla una eventual eliminación. "No me preguntés esas cosas, a mí no se me pasa por la cabeza eso, sólo se me pasa por la cabeza ganar, después se verá qué pasa. No puedo pensar en qué pasará si pierdo. Si no aguantara la presión no podría estar en equipos grandes. A mí no se me pasa por la cabeza ningún resultado que no sea ganar, con respeto al Real España porque tiene muy buen equipo y está muy bien dirigido, pero nuestra mente es ir a la final".