Britto y Winchester, los trinitenses del Platense que quieren derribar al Motagua

Los delanteros caribeños del Platense, Jerrel Britto y Rundell Winchester nos recibieron en Puerto Cortés para hablar sobre lo que se viene en el encuentro ante Motagua, e incluso compartieron muchas cosas que pocas personas conocen.

Los jugadores que han vestido las camisas de Platense y Motagua

Además, se refirieron a la polémica en la cual estuvieron involucrados durante el juego de ida del repechaje ante los Lobos de la UPNFM donde no tuvieron participación.

El restaurante “El Pelícano”, propiedad del directivo escualo, Geovanny Brocato fue la locación elegida para esta entrevista.

Rundell Winchester: Se viene un importante juego de semifinal, es la primera vez que llegas a esta etapa desde que viniste de tu país.

Sí, es un gran partido. La temporada llegamos hasta el repechaje pero no avanzamos, así que fue un gran logro alcanzar las semifinales. Ahora estamos buscando ir hasta la final y tal vez ganarla.

Jerrel Britto: ¿Cuál es tu expectativa sobre este juego?

En este juego Platense será el menospreciado. Todos esperarán que Motagua gane. Tenemos un grupo de jugadores muy buenos para darle a Motagua una buena pelea porque los aficionados en Puerto Cortés nos aman y esperan un gran partido.

Rundell Winchester: Jerrel habló sobre darle pelea a Motagua, sin embargo ustedes ya les ganaron cuando visitaron el Excélsior.

Sí, los vencimos en el último partido, entonces ellos vendrán por su revancha así que tendremos que mantenernos al equipo, pelear como equipo como siempre lo hacemos porque como dijo Jerrel, tenemos un buen grupo de jugadores que tienen un gran espíritu de pelea hasta el 90+ minuto así que buscaremos hacer un gran partido mañana.

Jerrel Britto: ¿Cúal es la manera de vencer a Motagua?

Sabemos cómo juegan. A ellos les encanta la posesión, jugar por los costados, cruzar el balón y si tienen que cruzarlo 100 veces en el partido, lo harán. Así que nos preparamos para eso, vamos a pasar la pelota porque queremos hacer un buen partido, lleno de posesión para que Motagua lo busque.

Rundell Winchester: Normalmente Motagua juega con tres defensores, ¿cómo los vas a enfrentar?, porque tú eres muy rápido pero ellos también lo son.

Bueno, a veces no estudio qué tan rápidos son los defensas, siempre trato de hacer lo mejor. Creo que porque soy veloz tendrán a dos o tres jugadores contra mí, así que eso hace que queden espacios para mis compañeros aunque reconocemos que no será nada fácil.

Jerrel Britto: No estuviste en la alineación titular contra los Lobos de la UPNFM, así que para este juego sí esperas estar presente.

Es la decisión del técnico y el plan que tiene para el equipo para el juego de mañana. Yo quiero ser titular porque quiero ayudar al equipo pero todo tiene que ver con lo que el entrenador decida.

Rundell Winchester: Hablemos de algo más serio. Tuvieron una situación en el repechaje contra los Lobos de la UPNFM donde no jugaron. ¿Cuál fue la razón?

Me gusta decir lo que pienso sobre algunas cosas, pero no esperé llegar hasta eso, no pudimos lidiar con la situación dentro del club. Solo traté de ser profesional con el manejo de las cosas.

Jerrel Britto: Los rumores fueron que no jugaron porque no recibieron su pago a tiempo.

Sí, esa fue la razón pero esas fueron nuestras opiniones sobre cómo nos sentimos para el partido pero quien sea que tomó la decisión de que no jugáramos si el técnico o alguien más, porque estábamos mentalmente listos para el partido ya que era muy importante.

Rundell Winchester: Un periodista dijo que tú solo duras 55 minutos en la cancha, ¿qué respondes a eso?

Ja, ja, ja, en algunos juegos estaba lidiando con una lesión pero aún así me forzaba para ayudar al equipo, no tenía suficiente tiempo para descansar por eso a los 70 o 75 minutos ya no podía. Pero todo está bien conmigo y buscaré jugar los 90 minutos.

Lo dijeron:

"El grito vikingo, lo hacemos después de los partidos y es para mostrarle a los aficionados que apreciamos todo lo que hacen”.

Rundell Winchester

"Durante mi tiempo en el Honduras Progreso, llegamos a la final y jugamos ante Motagua y nos ganaron, así que estoy pensando que quiero mi revancha”.

Jerrel Britto

Dato:

- 5 Goles han anotado entre los dos delanteros. Su productividad goleadora no ha sido tan alta, sin embargo le aportan sacrificio y entrega al equipo.