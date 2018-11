Kevin Álvarez deja en suspenso su continuidad en el Olimpia

El lateral derecho Kevin Álvarez termina su contrato con Olimpia al final del torneo y ha dejado en suspenso son continuidad.

En su cuenta de Instagram, el jugador merengue respondió a las interrogantes de sus seguidores. ¿Renovarás con Olimpia? Le consultaron y su respuesta fue clara: "A ver qué pasa".

Pero otro le pidió que no se marchara de las filas del León y le respondió con un: "no me voy".

Los albos ya han comenzado a tomar precauciones y días atrás ficharon al lateral derecho Maylor Núñez.

Otra de las interrogantes fue: ¿Jugarías para el Marathón? Y no vaciló: "Algún día".

Kevin se encuentra concentrado de lleno con los albos en el juego de ida de semifinal ante Real España hoy sábado en el estadio Olímpico.

