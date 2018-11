"Tato" García: "La presión es de ellos, hace un tiempo que no son campeones"

Martín "Tato" García sabe que perdonaron en el Olímpico, que el 2-2 se quedó corto, pero está lleno de optimismo y cree que el próximo sábado (7:00 PM) en el Nacional saldrán a buscar la victoria y sellar el pase a la final del Torneo Apertura 2018.

El entrenador del Real España además se quita la presión de encima y se la pasa su compatriota Manuel Keosseián al afirmar que son ellos quienes llegan obligados a ganar por la necesidad de campeonizar que tienen.

"En el primer tiempo fuimos superiores al Olimpia y pudimos dar el batacazo pero todavía faltan 90 minutos", inició diciendo García.







Tato explicó el cambio de Darixon Vuelto y afirma que le gusto que saliera molesto del campo por ser reemplazado con Edder Delgado en el segundo tiempo.

"Hizo un gran esfuerzo, un trabajo muy bueno, anotó un gol, pudo haber liquidado en el primer tiempo. En el segundo tiempo nos ganaron la banda derecha y sufrimos, entonces lo vi cansado y él venía de algunos problemitas físicos", dice.

"Nos habían metido atrás, nos ganaron la media cancha y el ingreso de Camello nos ayudó. Está bueno y me gusta cuando salen enojados, no me gustaría que les diera mismo, me gusta que se calientan", dijo sobre el malestar de Vuelto.

OLIMPIA ES EL PRESIONADO

Tato García le lanzó desde ya la presión a Olimpia para el segundo round, aunque acepta que ellos saldrán sin complejos en el estadio Nacional.

"Nosotros vamos a ir a ganar a Tegucigalpa, no tengo duda de eso, queremos ir a atacar porque les podemos hacer daño. Sabemos que la presión es de ellos, nosotros fuimos campeones hace un año, Olimpia hace un tiempo que no son campeones, tienen más presión que nosotros", cerró.