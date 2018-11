Héctor Vargas: "El favorito para este campeonato es Olimpia"

Héctor Vargas, técnico del Marathón, habló de los juegos de ida de semifinal y dio a su favorito para llevarse el título del Apertura 2018.

NO VISTE EN TV: La chica del escote, bellezas y ambientazo en el Excélsior

"Para mí es una final Olimpia-Motagua. Por equipo, variantes y todo, me parece que el favorito para este campeonato es Olimpia", dijo en entrevista al programa Vistazo Deportivo.

El timonel de los verdes analizó a los dos clubes capitalinos. Dice que los albos llevan la ventaja por la plantilla que tienen.

"Manolo no lo conoce bien a todos sus jugadores para sacar sus conclusiones para estos partidos, pero tiene una variantes que ojalá ya pudiera contar yo aunque sea con un par. Por más tiempo que tenga Diego Vázquez al frente de un equipo, yo tenía un año en Marathón, él cuatro en Motagua y ganamos el campeonato", recordó.

Vargas asegura que por mucho conocimiento que se pueda tener de un equipo, hay variantes que no se pueden hacer.

"El tiempo que tenga y como pare su equipo o lo conozca, no puede hacer las variantes. Recuerdo un momento donde Rubilio (Castillo) no rindió ante nosotros y el equipo ya no fue el mismo. Empatamos aquí y allá terminamos llegando a los penales".

"Olimpia tiene variantes con Jerry Bengtson, Carlo Costly, Diego Reyes, Rony Martínez, incluso Jairo Róchez que no jugó mucho este torneo. Son delanteros que si le agregamos a Júnior Lacayo, John Paul Suazo y Carlos Will Mejía, son jugadores de experiencia, han sido campeones y pueden marcar diferencia en una final", cerró.

Lo dijo:

"Nos adeudan dos meses y días. Es un problema que lo hemos sufrido casi siempre desde que llegué, el club no ha podido solventar eso. Por eso hay que tener cuidado en el tema económico".

"No tenía dudas de que nosotros podíamos hacerle más sombra a los equipos de la capital por el conocimiento que tenemos de ellos".