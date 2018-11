Elías Burbara sobre Alexis Mendoza: "Es inalcanzable"

El presidente del Real España Elías Burbara habló para Diario Diez respecto a quién será el nuevo técnico de su equipo el próximo año, ya que el uruguayo Martín "Tato" García ya renunció.

Debido a eso ha surgido el rumor de que los 'aurinegros' buscan al técnico colombiano Alexis Mendoza, pero el mismo Burbara lo ha desmentido y aseguró que "inalcanzable".

"No tenemos ningún contacto, eso es puro humo. Es una mentira, no estamos pensando en técnico nuevo por los momentos, ahora estamos enfocados en la semifinal ante Olimpia, no sabemos si será nacional o extranjero", aseguró el mandamás del equipo de San Pedro Sula.

Además aseguró que a las oficinas del Real España no han llegado el currículum del Mendoza ni han tenido ningún tipo de comunicación.

Pero Fuad Abufele, el otro presidente del conjunto 'aurinegro' aseguró que ya andan en busca un nuevo estratega que cubra el puesto de Martín García.

Lo sampedranos están en busca de su título 13 en Liga Nacional, pero primero tienen que pasar por el Olimpia en semifinales, rival que ya sacó un empate en la ida.