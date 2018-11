Mario Beata sobre Real España: "Ellos son los que están obligados a ganar"

Mario Beata, asistente técnico del Olimpia es claro que no se pueden confiar por el resultado que se tuvo en la visita a San Pedro Sula y todo se debe definir en casa.

"Falta el partido de casa, el cual ya comenzamos a preparar con mucha alegría, motivación y muchas expectativas", indicó.

Lo que realmente quieren con este equipo merengue. "Nosotros queremos funcionamiento como lo dijo el profesor, queremos que todo el equipo sepa lo que tiene que hacer para aprovechar todas las armas de Olimpia, ya que tiene un gran plantel, pero hay que tratar de minimizar los errores que cometimos y seguir con el cierre del partido en San Pedro Sula, un equipo concentrado, agresivo y que terminó atacando el arco contrario en el descuento, queremos ese ritmo".

Además dejó claro que pueden haber variantes en el duelo. "Las sorpresas las da Manolo siempre, deben estar claro que con él tienen posibilidades de jugar. Yo creo que la mejor prueba fue el partido de San Pedro Sula, donde sus compañeros recordaron que había seis u ocho cambios en el partido. No sería sorpresa que en casa salga un jugador nuevo. Manolo confía en el plantel y puede echar mano de cualquiera, los que tienen que estar preparados son ellos los jugadores".

Apelarán a sus números de local

En cuanto a la propuesta que se puede esperar del equipo rival. "No sé si cambiara mucho, pero Real España ha hecho grandes partidos aquí en Tegucigalpa, el juego contra nosotros allá fue muy bueno, abierto, con ataque y como le gusta a la gente. Si traen nuevas estrategias, bueno, nosotros estamos preparando un equipo para enfrentar un Real España con todo el potencial que tienen".

A pesar de saber que se tiene el reglamento a favor, Beata asegura que no se planteara un partido defensivo. "Eso es lo bonito del juego. Si bien ellos son los que están obligados a ganar, pero también nosotros en casa y hay una estadística jugando de local y no vamos a renunciar a nada. Ya lo mencionó Manolo, nosotros vamos a buscar el partido y ese es el ingrediente importante".

Sobre el motivo de el traslado que se tuvo la semana pasada a Tela. "Que creyeran en ellos, son jugadores de mucha capacidad, son un equipo y no que lo define un jugador y los once que jueguen y los que no están. Eso te da la señal de lo que quiere el profe y sobre todo que él está confiando en todos ellos".

El asistente de Manolo Keosseián deja claro que el jugador en la noche este sábado no será problema.

"Es bueno el partido por la noche, por el clima y todos los aspectos que usted quiera, el jugador está acostumbrado a cualquier horario y eso no debería influir en nada", finalizó.