Kevin López: "Tenemos que asegurarlo desde el principio"

Kevin López, artífice del gol que tiene a Motagua muy cerca de la final, no se confía para la vuelta de la semifinal contra Platense. El 'Choloma' hizo el 1-0 de la serie y quiere seguir siendo decisivo en esta etapa decisiva del campeonato.

Motagua con números positivos cerrando de local en semifinales

"Estamos tranquilos, sabiendo que fuimos a hacer un partido importante allá para ganar y ahora estamos en nuestra en casa, en donde somos más fuertes y sabemos que vamos a tratar de sacar un buen resultado", dijo López de cara al juego del domingo en el Nacional.

Ese gol te recordó un poco el de la semi ante Olimpia en 2015...

Sí, lo estaba viendo y es un poco parecido el gol. Más allá de eso, estoy muy contento con el rendimiento del equipo por cómo jugamos allá. Ahora estamos un poco tranquilos, no confiados, sabiendo que aún tenemos que trabajar más para este partido en casa.

¿Esa jugada la entrenás con Omar Elvir?

Sí, lo que pasa es que ya son como cuatro o cinco años con el mismo grupo. Ya cada uno se conoce y yo sé que Omar siempre manda esos centros allí e igual, a veces, hablo con él y le digo: "Siempre voy a estar en el segundo palo, cuando la querás mandar", y siempre estoy atento cuando él ha enviado balones. Me ha quedado y he aprovechado.

Llama la atención que ganés de cabeza porque no sos alto...

Sí, estoy muy bendecido. Trato de hablar con Omar y él sabe que siempre voy a estar allí y trato de ganar la máxima ventaja que tenga ante el rival, y siempre aprovecho.

La gente ya los ve en la final...

Con tranquilidad, sabemos que fue un gran paso, una gran ventaja que tenemos, pero siempre con tranquilidad. Vamos a trabajar el doble de lo que lo hicimos para llegar al partido de Puerto Cortés.

¿Pero están claros que solo una gran sorpresa los dejaría fuera de la final?

Claro que sí, pero estaremos en nuestra casa, fuimos a hacer un partido que sabíamos sería difícil y gracias a Dios lo sacamos adelante; ahora estaremos con nuestra afición y estamos claros que vamos a dar todo y vamos a sacar el triunfo.

Dice Rubilio que asumen como que van 0-0...

Vamos a salir con todo, a aprovechar las que nos queden. Estamos en nuestra casa, tenemos que ganar ese partido y asegurarlo desde el principio.

Has pasado de revulsivo a ser titular...

Gracias a Dios. En los torneos pasados me costó un poco porque estuve parado debido a mis lesiones, pero este año ha sido diferente, ha sido un año de mucha bendición. Siempre trato de trabajar al máximo, dar lo mejor de mí porque sé que estoy en un gran equipo como es Motagua y debo aprovechar cada minuto que se me dé.

Dijo Diego que antes te faltaba dar más asistencias y hacer más goles, ¿así lo sentís?

Siempre hay cosas por trabajar. Venía de lesiones, me recuperé y me volví a lesionar, pero este año ha sido diferente. He trabajado en lo que me falta.

¿Qué tenés que pulir?

Muchas cosas: goles, asistencias, control... siempre en cada entrenamiento y en cada partido hay cosas por aprender. Nunca se deja de aprender y estamos tratando de dar lo mejor siempre.

¿Les hace tener más hambre esas finales perdidas?

Sí, aún más. Cada torneo trabajamos para ser campeones, sé que algunas veces no se ha dado, pero esperamos que este año sea de bendición y que sea en el que nos vamos a coronar campeones.