Diego Vázquez: "Decir que no le ganamos una final a un grande es una estupidez"

El técnico del Motagua Diego Vázquez, ha hablado previo a la semifinal de vuelta ante el Platense y no se confía, pese a que ya triunfó de visita, además dice que no le gustan que le mencionen que no le gana una final a un equipo denominado grande.

Motagua casi no pierde cerrando en el Nacional

"Todavía faltan 90 minutos, respetamos mucho a Platense, queremos dar el paso final en el Nacional", empezó diciendo Diego al programa Más Que Fútbol.

También tocó el tema de que en los últimos años el equipo capitalino se ha mantenido peleando en las etapas finales del fútbol hondureño y una vez en Liga Concacaf.

"Tenemos una metodología de trabajo de hace tiempo, elegimos a los jugadores que a nosotros nos gustan, no es fácil mantenerse y llegar a una final, es difícil repetir", aseguró.

Se le consultó al técnico argentino que las veces que se enfrentó al Olimpia, Real España y Marathón en una final, la perdió y ese tema le molesta a Vázquez.

"Decir que no le ganamos una final a un grande es una estupidez, para ganar una final en semifinales eliminamos a un grande. ¿entonces no valen los títulos contra los chicos? No sé qué nos ha faltado, es difícil jugarlas seguido, se tienen que alinear todos los astros para ser campeón".

No se pudo dejar pasar por alto el tema de la selección de Honduras y respondió. "Hemos hechos los méritos para estar en la Selección, cerró.