Héctor Vargas: "Las ganas de seguir las tengo, pero también se terminan"

Claro y tajante como siempre, el entrenador de Marathón, Héctor Vargas, no dejó de tocar le tema económico que atraviesa el cuadro verdolaga luego de quedar al margen de semifinales del torneo Apertura de Liga Nacional.

“Todos nos hemos ido con deudas de un par de meses y días, hay que sentarse para ver cómo se van a poner al día, cuándo inicia la pretemporada y esas cosas. Además, se me juntó con un problema familiar que me obligó a venirme para Tegucigalpa, no he tenido oportunidad de sentarme con los directivos”. dijo en entrevista a Radio América.

El estratega argentino confirmó que dejará las cosas claras con la directiva verdolaga, también arguyó que tiene contrato por un año y medio con la institución.

“Hemos puesto el lomo durante este año y medio, hay que dejar las pautas claras hacia dónde se va a puntar. Si la exigencia económica es limitada es preferible jugárnosla con jóvenes y explicárselo a la gente, tengo contrato un año y medio más, pero te vas cuando el club decida o uno quiera irse. Los contratos aquí son relativos, de acuerdo a los resultados y a lo que desee el técnico”, detalló.

No podrá viajar al sorteo de Liga de Campeones Concacaf

Vargas se reunirá con los directivos la próxima semana donde dejó claro que no podrá viajar al sorteo de la Liga de Campeones por problemas de salud de uno de sus hijos.

“A lo mejor me reúna con los directivos de Marathón la próxima semana. Tampoco podré viajar a Estados Unidos al sorteo de la Liga de Campeones de Concacaf porque van a operar a mi hijo”.

El entrenador del vigente campeón del fútbol hondureño es tajante cuando se le consultó que si quiere seguir con los verdes.

“Las ganas de seguir las tengo, pero también se terminan. Me han tratado muy bien acá en Marathón, pero no podemos pelear un campeonato con problemas económicos. El presidente quiere tener un equipo competitivo y eso cuesta en el aspecto económico”, respondió.

Y concluyó: “Sacando a Olimpia, Real España y Motagua los demás equipos estamos igual, con problemas económicos. Tampoco es excusa, porque yo con Victoria llegué a una final y con Marathón salí campeón teniendo este tipo de inconvenientes”, expresó Héctor Vargas.