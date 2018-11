Burbara: "Real España debe pensar en ganar, no en entrevistas ni cuentos baratos"

Elías Burbara, presidente del Real España habló con DIEZ y confesó lo que espera del encuentro de vuelta que disputará la Máquina mañana en la capital ante Olimpia y espera la total entrega de sus jugadores para poder clasificar a una nueva final.

¡Con tres cambios! El 11 con el que Real España buscaría la hazaña en el Nacional

Además, el jefe aurinegro reveló la razón por la cuál el cuadro catedrático decidió encerrarse en su sede sin brindarle entrevistas a los medios de comunicación.

El directivo españolista ve a su equipo en los partidos que definen al próximo campeón y confía en el trabajo que han realizado para lograr vencer a los Albos y luchar por el título de Liga.

La plantilla de la realeza viaja este viernes para enfrentarse a una gran prueba, ya que estadísticamente no les va bien cerrar una semifinal en el estadio Nacional, pero admiten que la historia está para reescribirse y este es el momento para dar un golpe de autoridad en el balompié catracho.

El máximo jerarca de la Máquina reveló que no quiere un fracaso, ya que si quedan eliminados no habrán conseguido ninguno de los objetivos trazados al principio de la temporada donde le apuntaban a los tres títulos de las competencias en las que participaban.

Y solicitó el apoyo de la afición para que no dejen solo a los futbolistas y demuestren su apoyo al cuadro catedrático.

¿Qué le está ofreciendo a la plantilla por eliminar al Olimpia?, algo extra a lo establecido.

No hay nada extra, todos los premios se fijan a un inicio de temporada y por llegar a la final ya hay un premio bien jugoso. Los jugadores saben bien qué es lo que está en juego, y más que el beneficio económico, está una nueva cita con la historia de nuestro club y marcar nuestro presente con otro título de Liga.

¿A qué le teme en esta semifinal y por qué?

A) Al Olimpia

B) Al llenazo en el Nacional

C) A los árbitros

El único temor que nos puede detener somos nosotros mismos; ya hemos vencido al Olimpia en el Nacional a tope y ya hemos nadado contra la corriente con temas ajenos al fútbol. Entonces si ya hemos superado estos obstáculos antes, ahora no deben ser excusas. Si el Real España juega al 100% no tengo duda que avanzaremos a la final.

¿Qué cambiaría o qué daría por dejar fuera al Olimpia?

Lo único que pido es la entrega total del equipo. Eso es innegociable. Si después de darlo todo no podemos avanzar, pues no quedará de otra que felicitar al rival y reorganizar todo para el próximo torneo.

¿Es un fracaso quedar fuera en semifinales con Olimpia?

Claro que sí, Real España siempre apunta a ser campeón, no a pelear semifinales.

¿Por qué la afición debe confiar en la clasificación?

Tenemos equipo, jugadores y cuerpo técnico para lograrlo. Ya lo hemos hecho anteriormente, así que ahora toca apoyar y confiar.

¿Cómo debe salir Real España contra Olimpia? ¿A atacarlo, con precaución o al contragolpe?

Debemos salir a jugar como Real España. Un equipo sólido, que juega bien y que debe dar el 100% de su esfuerzo en cada balón; de ahí la estrategia se la dejamos al "Tato" que decida cómo.

No abrir las puertas en toda la semana, ¿es miedo o a qué le temen?

Temor solo a Dios. Se planificó que esta semana tenía que ser de concentración total. No podemos dejar ningún factor o detalle al azar. En lo único que debe pensar el equipo es en ganar, no en entrevistas ni cuentos baratos.

Fuera de Concachampions, pierde la final de Copa y al borde de la eliminación en Liga. ¿Falló la directiva, el cuerpo técnico o los jugadores?

Se falló en dos objetivos y no daremos nuestro brazo a torcer para cumplir nuestro tercer objetivo. Daremos todo para quedar campeones, de lo contrario sería un enorme fracaso de todos, directiva, cuerpo técnico y jugadores.

Si hay un héroe ante Olimpia, ¿quién cree que sea?

Quisiera que resalte la entrega grupal del equipo, más que un individuo hay que avanzar como sea. El héroe, que lo decida la afición al final del juego.