Juan Flores: "No se ve la mano de Keosseián, Olimpia sigue jugando igual"

Juan Flores/Arnold Cruz

Juan Flores: "Olimpia sigue jugando de la misma forma que antes, no hay cambio”

No he visto ningún cambio que se note, faltan algunos partidos, solo tiene algunos juegos dirigiendo, pero no se puede decir que se ve la mano de Manuel Keosseián, porque el Olimpia sigue jugando igual o de la misma forma que antes.

Olimpia y su ofensiva que sabe descarrilar a la Máquina

No he visto ese cambio, pero espero que en estos juegos que le restan se vea la mano de él, porque ya tiene que haber conocido a los jugadores, ya tiene un buen rato trabajando con ellos y él mismo lo ha dicho que ha identificado a los futbolistas que va a utilizar.

El Olimpia sigue jugando igual que cuando lo tenía Nahún Espinoza, la diferencia es el cambio de jugadores, no todos los entrenadores tenemos los mismos gustos, Keosseián ha cambiado algunos futbolistas que no eran tomados en cuenta anteriormente y han rendido.

Con Nahún había jugadores que no aspiraban a nada, con falta de hambre de triunfo o al menos eso miraba.

Arnold Cruz: "En la parte futbolística el Olimpia se mira igual que con Nahún”

Ninguna diferencia, únicamente contra el Real España se pudo ver un grupo que corrió un poco más, puso algunos jugadores que son de experiencia y que hicieron un gran trabajo, pero futbolísticamente se mira igual el equipo que tenía Nahún Espinoza al que ahora dirige Manuel Keosseián.

El cambio es la actitud de los jugadores, que ahora es un equipo que rescató esa mística de querer más, correr más y por ahí viene algo bueno porque el Olimpia puede complicar a cualquier equipo con esa actitud.

Cada quien tiene sus gustos, mira el fútbol diferente, por eso Nahún Espinoza ve algunos jugadores que le podían funcionar y ahora Keosseián, otros, pero va a ser importante mirar estos juegos que se vienen donde ya ha tenido dos semanas para preparar este equipo, luego lo presentaron contra Real España y hicieron un gran trabajo, hay que mirarlo en casa.