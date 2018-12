Dani Alves sobre la final en Madrid: ''Es la vergüenza más grande que he visto como jugador''

El lateral brasileño Dani Alves se pronunció a la final de Copa Libertadores que se disputará el próximo 9 de diciembre en el estadio Santiago Bernabéu y se mostró indignado por que el partido más esperado se jugará en Europa por decisión de la Conmebol.

''Jugar un Boca-River fuera de Sudamérica es la vergüenza más grande que he visto como jugador de fútbol. Las personas que no han tenido nada que ver con lo sucedido tienen que pagar por lo que hicieron unos maleducados'', lamentó el futbolista el PSG.

''A lo mejor los argentinos solo tenían esta posibilidad de ver un Boca-River en la final, pero ya no lo podrán ver porque el partido lo han cambiado a Europa'', añadió.

Por último, Alves explica que como un enamorado del fútbol se sentió con el derecho de referirse al tema sin importar que algunos no estén de acuerdo con su opinión.

'' Los maleducados deben pagar por sus actos y no aquellos que solo querían vivir este partido, algo que sería histórico en sus vidas. No tengo nada que ver, pero como jugador sudamericano y enamorado del futbol y la rivalidad sana, me he sentido en la obligacion de expresar mi opinión'', cerró.