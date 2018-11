Óscar Moncada llora y confiesa: "Estoy en un estado depresivo feo"

Sumido en un estado de tristeza y llorando al momento de dar la entrevista, el árbitro central hondureño Óscar Moncada reacciona tras el castigo impuesto por la Comisión Nacional de Arbitraje quien lo sancionó no asignándolo en los partidos de semifinal y final del presente campeonato.

Según Pedro Rebollar, asesor arbitral, el espigado réferi cometió actos de indisciplina al no presentarse a dos pruebas físicas y no aceptar el nombramiento para arbitrar el duelo entre Platense y Juticalpa en Puerto Cortés por la jornada 18.

Moncada ha decidido responderle a Rebollar y aclarar las razones del por qué no viajó a Puerto Cortés.

"Él no dice por qué no quise ir a ese partido; cuando me nombró le comenté que tenía unas diferencias con uno de los compañeros que me había nombrado, él tiene algunos detalle incómodos con determinada gente y yo no quiero que me involucren en problemas, entonces me dijo que ahí se terminaba mi torneo".

Con respecto a las pruebas físicas donde no se presentó sin hacer llegar alguna excusa, también se refirió.

"Tengo el mensaje que le envié explicando la razón para no asistir, mi carro tuvo un problema mecánico, en el partido de Copa yo no pude asistir por el mismo problema, me reiteró que si no asistía a ese encuentro tampoco pitaría en Liga, yo le respondí que cómo era posible que no me nombraba en Liga Nacional y sí en Copa Presidente".

Y siguió: "Yo llegué a las 7:30 PM a San Pedro porque el curso RAP era en la sede del Real España, me concentré en el hotel y él no me determinó, tampoco me consultó por mi problema, es más esas pruebas (físicas) ni se completaron"

Además Moncada fue contundente al decirle a Rebollar que cuando él no está de acuerdo con algo, mejor lo dice y es lo que considera ha hecho.

"Le dije a Rebollar 'cuando yo no estoy de acuerdo con algo mejor me bajo del barco y le busco a la vida en el monte' cuando estuvo Alfredo Hawit también estuve dos años fuera, yo nunca estaré en contra de los jefes", dijo Moncada.

Con una voz entre cortada y llorando, el central confesó a Diario Diez que tiene un mes y medio de no recibir sueldo y que se siente frustrado por no tener que darle de comer a su familia.

"Ya son dos meses y medio que no recibo salario, estoy frustrado, esperando en Dios, porque una persona está destruyendo mi carrera. ¿Con qué mantengo mi familia? No tengo ingresos, estamos en una situación muy pesada", afirmó Moncada quien pitó en abril pasado la final de Liga de Campeones de Concacaf entre Chivas y Toronto.

SE VA A ESTADOS UNIDOS A TRABAJAR

El central quiere buscar una solución para sobrevivir en estos días, compró los pasajes para poder ir a trabajar a Estados Unidos, pero su hija menor tuvo una complicación con una enfermedad y no pudo viajar este miércoles, ahora tiene que pagar el recargo de los boletos.

"Tenía previsto viaja a Estados Unidos para trabajar y poderles dar los estrenos a mis hijos, pero mi niña se complicó con un tema de salud y se me hizo difícil viajar, tengo semanas que lloro porque mis hijos me piden y no puedo darles, ellos me ven que salgo en la televisión, que ando en estadios, viajo a México y todas partes, pero no tengo nada que darles, estoy en un estado depresivo muy feo", concluyó Óscar.