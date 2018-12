Diego Reyes: "Tenemos que ser un equipo contundente en casa"

El delantero del equipo merengue, Diego Reyes, se muestra optimista que mañana lograrán encarar el partido con mucha responsabilidad y asegurarán el boleto a la gran final.

"Tenemos que jugar un partido inteligente, pienso que tenemos que sacar el resultado para pasar. La verdad que no vamos pensando en el empate, queremos ganarlo y sino poder sacar el resultado que nos pase a la siguiente fase", indicó.

En cuanto a las necesidades que tiene el equipo. "Olimpia necesita títulos de eso vive el equipo y está acostumbrado en cada torneo y ahora ya casi son tres años que no se da y eso es difícil para todo el olimpismo. Primero hay que dar el pase a la final y prepararnos para lograr el objetivo. Yo quiero ser campeón y queremos hacerlo".

Sobre los aspectos en lo que se trabajó previo al partido. "El profe trabajó todas las líneas, él siempre trabajo mucho en lo defensivo por las características que tienen de ganar la espalda a los defensas, se hizo en definición y lo vieron en el partido pasado con las jugadas elaboradas".

Diego Reyes se muestra feliz con la continuidad que ha tenido con Manolo. "Yo he trabajado bien, por ahí el profesor anterior que teníamos tenía otra idea y el profe me conoce en las posiciones que he jugado y yo trato de dar lo mejor de mí".

El ambiente en el equipo es de muchas bromas. "Estamos bien alegres, optimistas positivos, con muchas ganar y hay que tener la alegría en el partido".

Y la propuesta de juego. "Pienso que tenemos que jugar como está acostumbrado el Olimpia, creo que tenemos ser ese equipo contundente y que se de a respetar en casa. Que lo equipos digan que la final el que nos toque no será fácil".

El delantero tiene un reto de poderle marcar al Real España con la camisa del Olimpia. "Cuando estuve en los equipos anteriores siempre le anoté y acá todavía no he anotado y espero anotar en estas instancias, sería algo bonito para mí", finalizó.