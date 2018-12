Alex López: "Héctor Vargas es una opción para la Selección de Honduras y no puedo quitarle méritos a Diego"

Está en su segundo torneo y para muchos, es mejor que el anterior. Alex López fue parte importante en el pase de la Liga Deportiva Alajuelense a la final de la segunda fase en el torneo tico. ¿Por qué segunda fase? Pues la definición que tendrán ante Herediano no es la decisiva. De vencer al “Team”, jugarán la final definitiva contra Saprissa, equipo que fue primero en el certamen y que se ganó este derecho.

El ex del Olimpia dialogó con Diez desde Costa Rica y aseguró que le gustaría ir al fútbol de México, además dio dos nombres de técnicos de Liga Nacional idóneos para tomar la Selección Nacional.

Alex, ¿cómo va todo? Poco a poco se van acercando a ese objetivo que es darle un nuevo campeonato a la Liga Deportiva Alajuelense.

Sí, la verdad que estoy muy contento y feliz, disfrutando al máximo cada partido. Paso a paso queremos ir logrando el objetivo que es quedar campeón acá en Costa Rica y así meternos en la historia.

¿Cómo ves esa llave ante Herediano? Es un equipo que ha venido a la alza tras ganarle una final a Motagua y ahora eliminar al Saprissa.

La verdad que ellos han venido de menos a más, han podido aprovechar mucho lo que ganaron del torneo de la Concacaf League, eso les dio un plus más, pero sabemos que en estas instancias nos vamos a jugar el todo por el todo y yo creo que en esta llave será muy importante el primer partido, tenemos que ser muy inteligentes para hacer un buen juego en Heredia.

¿Y qué tan complicado es jugar en esa cancha sintética del Rosabal Cordero?

Obviamente que para ese tipo de partido el ritmo es diferente, por la misma intensidad la cancha no ayuda mucho, pero es la que ellos tienen y nosotros debemos ir a plantear un partido tácticamente muy bueno.

Por lo que he visto, es un objetivo claro el ganar un campeonato para este Alajuelense que hace mucho no gana el campeonato...

Sí, y va a ser muy bonito pelear la final contra Saprissa, pero obviamente debemos pasar la llave contra Herediano y así poder ir a una final que esperan todos los ticos que es el clásico.

¿Y en este segundo torneo con Alajuelense cómo te has sentido?

Pues gracias a Dios en dos torneos me he sentido bien. En el primero fui el máximo asistidor en toda la liga, ya hoy llevo dos goles en el certamen y siete asistencias, eso me ha servido mucho. Al final estoy contento porque en este segundo me he adaptado mejor, he conocido mejor a mis compañeros y he tenido una pretemporada completa con el equipo y yo sé que este torneo es el que tenemos que luchar por lograr el objetivo.

¿Y en el tema contractual cómo estás? ¿Vas a renovar o hay posibilidad de salir?

Yo aquí en la Liga tengo contrato por un año más. Por ahí se ha estado diciendo que hay ofertas y yo todavía no sé nada, eso lo tiene que saber el presidente. Él (mandamás) y el gerente nos han dicho que quieren renovarnos por más tiempo y veremos qué pasa, ya después veremos lo que tiene planeado Dios en nuestra carrera.

Y me imagino que la renovación será para Roger y Garrido también...

Sí, a Garrido también y yo creo que lo de Roger va porque ya días ha tenido la oportunidad de salir.

Y en tu caso también, pienso. Sería bonito para ustedes dejar al Alajuela siendo campeón...

Bueno, si se da la oportunidad bienvenido sea. Yo acá en Alajuela me siento muy contento con la directiva y con la afición.

¿Tienes ese sentimiento de revancha por ir a una liga como la MLS donde no tuviste la participación deseada o ir a otro país?

Sí, la verdad que me encantaría jugar en México, sinceramente es una de las ligas donde me gustaría ir y dejar el nombre de Honduras en alto. De igual manera uno busca tener la oportunidad en Europa y si se da la oportunidad de llegar a México sería muy bonito porque sería otro reto para mi carrera.

Lo bueno es que ahí están Chirinos y Félix que pueden dar recomendaciones...

Bienvenido sea y no solo para mí, sino para los demás hondureños que puedan salir. Ahorita se viene una buena camada y que los compañeros que están en México sigan haciendo las cosas bien para que se abran las puertas.

Y en cuanto a Liga Nacional, ¿has visto al Olimpia? ¿Cómo ves la semi de vuelta ante el España?

Yo siempre sigo al Olimpia, pues ha sido el equipo de mis amores, desde pequeño me gustó. Lo he seguido y siempre miramos los partidos, paso en contacto con Moya, Costly, Canales y preguntando cómo está el grupo. Yo siento que Olimpia en Tegucigalpa es muy fuerte y estamos muy confiados que puedan llegar a la final. La verdad que una final contra Motagua sería soñada y sería muy lindo tener una final así.

En cuanto a la Selección, hablaban dentro del grupo de pedirle a la Federación que nombre al técnico de manera rápida o no se metían en eso?

No, ese tipo de pláticas no la tuvimos, esperamos que la persona que llegue ayude al grupo porque ahorita se tiene una buena base, esperamos que se pueda lograr el objetivo de llegar a Catar.

Uno de los nombres que ha sonado es Alexis Mendoza, aunque otros jugadores prefieren un técnico nacional. ¿Tú qué piensas?

En Honduras hay muchos técnicos que han hecho gran trabajo y siempre lo he dicho porque hay varios que han hecho un gran trabajo y por qué no darles una oportunidad. Por ejemplo, Vargas es una gran opción y para mí es un gran entrenador porque sale a atacar, lee muy bien los partidos y pues obviamente él nunca se calla, sería una buena opción y no podría quitarle méritos a Diego Vázquez, pero bueno cuando se elija al entrenador tenemos que debernos a su trabajo.