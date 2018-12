Marathón confirma la lista de jugadores que se quedaron sin contrato

Manejar el Marathón no es fácil. La dirigencia tiene que hacer malabares para llegar al fin de mes porque los patrocinadores no son de mucho peso y las aportaciones económicas, ya no son aquellas que administraba la familia Rosenthal, pero la directiva que lo maneja actualmente, buscan saldar las deudas pendientes.

Rolin Peña, gerente del cuadro campeón de Honduras, no esconde que se deben dos meses de sueldo a los jugadores, pero en los próximos días se les abonará para que puedan pasar una buena Navidad, ya que algunos han expresado en redes sociales su malestar de estar trabajando sin ser remunerados.

“Hemos hablado con el profesor Héctor Vargas, tiene contrato vigente y tiene todas las intenciones de seguir. Vamos a esperar que venga para preparar el inicio de los trabajos de pretemporada y la junta directiva le explicará a qué le vamos a apuntar y con qué recursos financieros vamos a contar para no lanzar falsas expectativas a la afición”, declaró Peña.

LOS JUGADORES SIN CONTRATO

Peña confió que son cuatro jugadores que se han quedado sin contrato: Allan Banegas, capitán y uno de los que integra la Selección Nacional, Bryan Jhonson, zaguero central, Joshua Vargas, volante que ha sido suplente y Cristian Cálix, mediocampista y seleccionado Sub-20.

“La idea es renovar estos futbolistas ya que entran en los planes del equipo, pero tenemos que ser francos y honestos, la renovación pasará por la parte económica. El equipo puede volver a caer el desfase económico solo por retener un jugador, en ese sentido la junta directiva tiene que ser responsable”, explicó.

Y finaliza: “Hay que ser claros con la afición que el proyecto debe ser claro que es conformar un plantel y mantener los mismos jugadores del pasado torneo con algunos de las reservas que están peleando las semifinales y tenemos que acudir a la cantera”, contó Peña.