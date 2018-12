Alexander Aguilar: "No se pudo llegar a la final, pero nos queda eso que luchamos"

Platense se queda eliminado de la final del torneo Apertura de Liga Nacional tras haber perdido ante Motagua 3-1 en el partido de vuelta de semifinales en el estadio Nacional.

El capitán de los escualos, Alexander Aguilar no queda nada contento con el resultado y asegura que se luchó para llegar hasta esta instancia.

"No se pudo llegar a la final, pero nos queda eso que luchamos, un equipo con limitaciones en lo administrativo, que eso lo estamos tratando de cambiar, vamos por buen camino, uno siempre quiere hacer cambios en la vida", dijo Alexander.

Ademas el volante aseguró que un equipo como Platense no es que todos los torneo que llega hasta las semifinales, también acepta que su equipo es uno de los clubes modestos en Liga Nacional.

"No quedamos conformes con lo hecho en la temporada, somos un equipo denominado pequeño y llegar hasta las semifinales cuesta, humilde en lo económico, no hacemos los grandes fichajes cada torneo, por eso nos cuesta llegar hasta aquí, no es todos los campeonatos que llegamos hasta esta instancia", concluyó.

Los tiburones se quedan con haber ganado este año la final de al Copa Presidente ante Real España en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.