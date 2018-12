Rolin Peña: "No caeremos en desfase económico por retener a un futbolista”

Marathón trabajará de cara al torneo Clausura casi con la misma plantilla del Apertura, son pocos los cambios que se avizoran a pesar de que estarán compitiendo en la Champions de Concacaf.

El gerente Rolin Peña dice que no pueden excederse en hacer fichajes bomba porque la situación económica no es buena. Se deben dos meses en sueldos, mismos que serán pagados en los próximos días. La continuidad del técnico Héctor Vargas está asegurada.

Leer: ASÍ SERÁ EL SORTEO DE LA CHAMPIONS DE CONCACAF

¿Qué viene para este Clausura?

No hay mucho tiempo, debemos comenzar a planificar los inicios, de cómo se conformará el plantel y sobre todas las cosas, la parte financiera, que debe hablar de qué está hecho Marathón para este Clausura.

Y más ahora que vuelven a la Champions de la Concacaf...

Sin duda, queremos hacer una buena presentación. Sabemos que nos enfrentaremos a rivales de mucho poderío económico, pero Marathón con sus recursos y logística tendrá que hacerle frente para representar dignamente al país. Es una enorme responsabilidad la que nos recae como club.

¿Ya está sellado el futuro del técnico Héctor Vargas?

Con el profesor se han dicho muchas cosas, pero hemos hablado con el técnico y tiene contrato vigente y él quiere continuar. Vamos a esperar que venga para planificar los trabajos de pretemporada. La junta directiva debe ser explícita para definir con qué recursos vamos a contar para no lanzar falsas expectativas a la afición. Solo hay dos o tres clubes que no tienen problemas económicos como siete y ocho equipos y hay que ser claros; el proyecto debe ser mantener el plantel y buscar en las reservas jugadores que van creciendo. Si los recursos económicos son bajos tenemos que acudir a la cantera, que ya nos ha dado algunos resultados.

¿Quiénes se quedan sin contrato?

Jugadores sin contrato son Allan Banegas, Bryan Johnson, Cristian Cálix, Joshua Vargas... La idea es renovarles porque entran en los planes de Vargas, pero también debemos ser francos, esto pasará por la parte económica. No vamos a echar el equipo otra vez que caiga en desfase económico por el único deseo de retener un futbolista. La junta directiva tiene que ser responsable.

¿Cuando dice eso es que no van a empeñar el equipo por un gran salario a determinado jugador?

Es correcto. El club no se puede hipotecar. Hemos tenido muchas experiencias, malos momentos, más ahora que hay una cantera donde podemos echar mano. No podemos ofrecer cosas que no podemos cumplir. Les estamos haciendo consciencia a los jugadores porque queremos que se queden todos, o tal vez dos. Pero lo primordial es ver las finanzas y ver los ingresos reales para proyectarles en este torneo que viene.

¿Qué tan desafiante es retener a Cristian Cálix, que pide mejora de contrato para su renovación?

Es un jugador importante, una promesa del fútbol hondureño. Hubo acercamientos, en este momento se hizo una pausa por el problema familiar que tiene, lo cual la directiva respeta, pero la idea de ambas partes es que continúe con el equipo. En esto para beneficio de la negociación su agente es hijo de un dirigente del club y eso nos ayudará para retenerlo. Pero hay que sentarse y esperamos el momento para volvernos a reunir.

¿Arboleda se queda?

Mire, este caso de Arboleda se ha dicho tanto, pero tiene contrato con Marathón, lo respetamos nosotros y él lo debe respetar. Si surge una posibilidad en el extranjero y que deje réditos al club, claro que se puede ir.

¿Qué equipo le gustaría enfrentar en la Champions de Concacaf?

Con quien toque no será nada fácil. Yo prefiero a un club mexicano por la rivalidad, la experiencia y obviamente que nos dejaría una buena taquilla.

¿Cómo está el caso de las deudas, ya que se habla que deben dos meses?

No vamos a negar que al plantel se le tiene una deuda. Esto porque hemos tenido problemas en la facturación de los recursos. Ya lo resolvimos, pero hay que cuidar a los patrocinadores. Si tenemos una estabilidad para mantener el plantel, nos irá bien y se están haciendo gestiones para pagarles.