Henry Figueroa aclara: "Yo no he hecho nada malo y me disculpo"

Tremenda polémica se dio en Motagua por la ausencia de Henry Figueroa en las semifinales ante Platense.

Luego que el defensa jugó con la selección los amistosos ante Panamá y Chile, Diego Vázquez declinó convocarlo y al zaguero le tocó vivir ambos duelos ante el escualo desde su casa.

Y es que Figueroa llegó tarde al entreno del sábado pasado, algo que el mismo jugador reconoció. Diez habló en exclusiva con él y este quiso aclarar la situación y mandar mensajes a Diego Vázquez y a la directiva.

"Quiero aclarar lo que pasó porque es una mentira lo que el 'Pollo' (Juan Carlos Suazo) dijo porque fue un mal entendido, lo que pasó es que el sábado entrenaron a las 10 y yo escuché mal el horario y llegué a las 11. Yo no he hecho nada malo y me disculpo, aquí nadie sabe lo que está detrás de esto. Yo discutí con Diego (Vázquez) porque luego de venir con la selección no me lleva en lista y me dice que por qué no juego igual con Motagua que con la selección", comenzó.

En relación a exjugadores de Motagua que han tenido roces con el DT azul o la directiva, declaró: "Eddie una vez llegó tarde y le hicieron lo mismo, todas las historias son iguales. Yo ahorita fui a hablar con Diego porque no he matado a nadie".

"Yo quiero dejar las cosas claras y pido mil disculpas, te puedo decir que soy uno de los menos pagados porque Diego valora más al jugador de afuera, hay muchas cosas que pasan ahí", siguió aportando aunque sin ahondar en los verdaderos problemas del pasado.

Y agregó: "Imaginate yo en mi casa viendo los partidos cuando yo quería jugar, yo me parto el pecho por este equipo y no me pueden decir que no me entreno al máximo o que me falta interés. El problema es con Diego, por eso pone a hablar a Juan Carlos Suazo. Acá el objetivo es dejar las cosas claras y que no me manche mi carrera, igual yo el martes voy a hablar con Diego. yo estoy tranquilo y ellos pueden hacer lo que deseen, yo siempre he dado todo al club", terminó diciendo el defensa.

Figueroa termina su contrato en junio próximo y espera retornar a la convocatoria de cara a la final ante Olimpia.