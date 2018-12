En Marathón revelan que a Héctor Vargas lo han llamado otros equipos

El técnico Héctor Vargas le ha dado la palabra a Marathón de continuar con ellos para el próximo torneo que inicia el 12 de enero de 2019. No es un secreto que hay clubes que lo han pretendido como el caso del Real España, pero en el seno del cuadro verde no se les cruza la idea de que se puede ir.

Vargas ha recibido llamadas de dirigentes que lo quieren unir a sus equipos debido al buen trabajo que ha realizado en Marathón, donde llevó aquel equipo de muchos problemas a sanearlos en lo deportivo y lo hizo protagonista ganando un campeonato.

Rolin Peña, gerente de los verdolagas explica que a Vargas lo han llamado de otros equipos para ofrecerle trabajo, pero en la directiva del campeón cuentan con él porque ya les dio la palabra.

“Cuando alguien ha hecho bien el trabajo y destaca como profesional en su disciplina lo van a pretender. Sí lo han llamado, él (Héctor Vargas) me lo dijo que le han hablado, pero la relación con el profesor Vargas es más de sentirse bien, pero uno trabaja con un salario, pero lo del profe es de sentirse cómodo y que crean en su trabajo y eso ha sido fundamental en Marathón para que las cosas hayan salido bien”, revela Peña a DIEZ en una amplia entrevista.

¿Qué fichajes están buscando para este torneo que viene?

Por cómo está el equipo, el plantel que terminó el torneo, podrían llegar uno o dos, no más, pero esto lo va a marcar la parte económica. Quiero ser enfático, no nos vamos a exceder ni estar con los problemas económicos del pasado porque eso trae malestares y no hay un buen trabajo y eso va a repercutir en los resultados.

¿Y las bajas?

Es obvio, la evaluación la tiene el técnico y con esa evaluación en la mano se tomarán decisiones que no sean sentimentales sino en base a rendimiento de los jugadores así como pasa con todos los que estamos en el engranaje de Marathón que somos medidos por resultados. Ese es uno de los temas que se habló con el técnicos y esperamos esta semana reunirnos para ya en detalles definir el plantel.

No son muchas me imagino

Considero que son muchas bajas. Lo que sí hemos hablado claro con el plantel y lo hemos hablado con el profesor Héctor Vargas es que si alguien no se siente bien en el equipo por el hecho de que existan atrasos económicos, aquí vamos a estar los que queremos al equipo y queremos trabajar.

Dénovan Torres recientemente escribió que se iba del equipo… ¿Qué pasó con él?

Son malestares que se expresan en redes sociales, en público pero que hay que decirlas en el interior del club, ante el seno, en este caso ante las autoridades y después hablar. Aquí lo que no se le puede quitar a una persona que trabaje son sus derechos, pero también existen sus derechos.

¿Qué pasa con Allan Banegas que se quedó sin contrato y es de casa?

Sí, hay que reunirse con él porque se merece el respeto, es un jugador nacido en Marathón y obviamente hay que escuchar cuáles son sus pretensiones. Sabemos que ha recibido por allí algún par de ofertas.

¿La plantilla que van a tener para el Clausura de cuántos jugadores será?

Será de 26 jugadores, más los reservistas, no creo que se vaya a exceder de ese número. Hay jugadores que el técnico estuvo viendo para subirlos al primer equipo y el profesor los va a ver dos veces a la semana. Si nosotros le apostamos a las reservas podríamos tener un ahorro.