Marathón se enfrentará al Santos Laguna en la Champions de Concacaf

El Monstruo verde vuelve al ruedo internacional y se enfrentará al Santos Laguna de México en la Champions de Concacaf que se disputará desde febrero del 2019 siendo el único representante de Honduras.

Los verdolagas llegan a esta instancia gracias al título que ganaron el pasado torneo donde vencieron al Motagua. Su participación en la competencia arranca en casa y la dirigencia ha designado el estadio Olímpico de San Pedro Sula.

El partido de ida se es en el Olímpico y la vuelta en el Territorio Santos Modelo, casa de los "Guerreros", equipo al que enfrentó el Real España en 2013 cuando fue campeón bajo el mando de Hernán Medford.

El Santos Laguna es el rival del Marathón en el cruce de la Champions de Concacaf.

Los verdolagas ya saben que es enfrentar a los clubes mexicanos. En su momento se midieron al Cruz Azul al que derrotaron en San Pedro Sula y empataron en México, al Toluca que dirigía "El Chepo" de la Torre y a los Pumas de "Tuca" Ferreti.

ASÍ HAN QUEDADO LOS CRUCES

Saprissa (CR) vs Tigres (MX)

Atlético Pantoja (RDOM) vs Campeón MLS

Houston Dynamo (EUA) vs Guastatoya (GUA)

Independiente (PAN) vs Toronto (CAN)

Kansas City (EUA) vs Toluca (MX)

Atlanta (EUA) vs Herediano (CR)

Marathón (HON) vs Santos Laguna (MEX)

Monterrey (MEX) vs Alianza (ESA)