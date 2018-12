Modric revela su futuro y manda un recadito a Cristiano y Messi tras ganar el Balón de Oro

Luego de haber levantado el Balón de Oro 2018, el mediocampista Luka Modric habló para la prensa española y no ocultó su felicidad, además de revelar que su deseo es retirarse con la camiseta del Real Madrid y también envió un mensaje para los ausentes.

El croata confiesa que se tuvo que aguantar las emociones tras ser elegido como el mejor futbolista del año.

''Aguanté las lágrimas. Ha sido una noche excepcional y formar parte de estos jugadores que han ganado este premio'', comenzó diciendo.

Modric contó que los franceses Griezmann y Mabppé lo felicitaron. ''Tanto Griezmann como Mbappé me han dado la enhorabuena. Es un año de ensueño. Como persona quiero más con mi equipo. El primero el Mundialito".

Sobre su futuro con el Real Madrid comentó que ''me quedan dos años y ojalá me quede alguno más. Me muestran mucho cariño y me gustaría retirarme en el Madrid. Mi familia disfruta y quiero seguir disfrutando de este gran club''.

Modric también tuvo un mensaje para Cristiano Ronaldo y Messi. ''No estoy aquí para decir si tenían que estar Ronaldo y Messi aquí, claro que me habría gustado que estuvieran''.

Por último reveló a quiénes les dio su voto. ''Yo he votado a Varane, Cristiano y Griezmann''.