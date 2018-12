Diego Vázquez sobre Henry Figueroa: "Son las normas y son para todos"

Luego de las declaraciones de Henry Figueroa para DIEZ, el entrenador de Motagua, Diego Vázquez, habló sobre el castigo que recibió el jugador, que no fue tomado en cuenta en la semifinal ante Platense en el estadio Nacional.

"Quiero aclarar lo que pasó porque es una mentira lo que el 'Pollo' (Juan Carlos Suazo) dijo porque fue un mal entendido, lo que pasó es que el sábado entrenaron a las 10 y yo escuché mal el horario y llegué a las 11. Yo no he hecho nada malo y me disculpo, aquí nadie sabe lo que está detrás de esto. Yo discutí con Diego porque luego de venir con la selección no me lleva en lista y me dice que por qué no juego igual con Motagua que con la selección", fue la versión del central de los azules.

Hoy el DT de las águilas se refirió al tema. "No hay ningún misterio muchachos, llegó tarde a entrenar, iba a jugar de titular (ante Platense), es un jugador muy importante para nosotros. Si vos llegás tarde a la transmisión, qué pasa. Pero bueno, son cosas que pueden pasar, normales. Después las cosas que dijo, no sé si las dijo o no", dijo el estratega argentino.

¿Será tomando en cuenta Henry Figueroa para los juegos de la gran final? Diego Vázquez explicó el caso: "Todos los jugadores están en mis planes, lo vuelvo a repetir, pero acá son las normas, en ese sentido son para todos, iba a jugar contra Platense, pero el día anterior llegó 50 minutos tarde, nos puede pasar a cualquiera. Pero te hago una pregunta, si vos pasás un semáforo en rojo un día, no pasa nada, dos días no pasa nada, tres días no pasa nada, pero a la quinta vez qué vas a pasar, o te van a multar o vas a tener un accidente".

SOBRE LA FINAL

Diego Vázquez no quiso entrar en mayores detalles sobre el rival, Olimpia, que no sabe lo que es ganar con Manuel Keosseián como DT, aunque en el juego ante Real España por las vueltas regulares, ya era el entrenador de los blancos, pero no estaba en camerinos aún y Juan Carlos Espinoza estuvo al frente.

"Por algo están en la final, al rival hay que respetarlo. Se enfrentaron a un gran Real España, son semifinales, partidos cerrados", subrayó.

Sobre si son favoritos para la gran final, Diego fue muy claro: "Seguramente si es así, pero como estrategia es muy viejo, eso de darlo favorito al otro para que tenga la presión... Es una final, una final de clásicos, por algo quedamos cinco puntos arriba de ellos, hemos desarrollado un buen fútbol, lo asumimos de la mejor manera", cerró.