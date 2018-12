Manuel Keosseián: "Hace 45 días estaba tomando sol en la playa sin pensar en nada"

El paso de los años lo hace dormir menos y fumar más. Tiene 65 años y sin pensarlo ahora dirige una nueva final en Honduras y no es precisamente con su querido Marathón, sino con el más popular de todos: Olimpia.

Así era el 11 de la primera final de Diego Vázquez con Motagua

Este martes el entrenador Manuel Keosseián ofreció una conferencia de prensa para hablar de la gran final ante Motagua y la posibilidad de cortar esa mala racha de su club que tiene dos años y medio sin ganar un titulo y que él en poco más de un mes podría romper esa sequía.

Confesó que no hay forma de sacudirse la presión que siente y que ahora concilia menos el sueño que en sus años de juventud.

"Ahora duermo menos que cuando era joven... duermo pocas horas", confesó, pero asegura que "no es por la final, sino que me desvelo viendo partidos y cuando despierto digo y ahora en qué voy a pensar. No me saco la presión porque el día que no la sienta no dirijo más", confesó.

Manolo a mitad del año estuvo en Honduras analizando el Mundial de Rusia para una televisora local, en julio se marchó a su país Uruguay y estar sin empleo, se dedicó a descansar y tomar el sol sin imaginarse que casi tres meses después estaría de regreso en el país.

"Hace 45 días atrás estaba tomando sol en la playa sin pensar en nada, hoy tengo la gran posibilidad de ser campeón con Olimpia. Soy una persona bendecida de estar en este equipo. Yo no tenía idea de venir para acá, pero cuando surge esta posibilidad sabía que (en Olimpia) siempre hay que llegar a la final y ganarla".