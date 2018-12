Jerry Bengtson: "Claro que cambiaría los goles por levantar la copa"

Después de jugar mucho tiempo en el extranjero, el delantero Jerry Bengtson fichó por el Olimpia y hoy está a las puertas de poder ganar una final, pero curiosamente ante su exequipo, Motagua, con el que levantó la última copa.

¿Cómo te preparas para hacer daño al Motagua?

Será un partido muy complicado, las finales son así que no hay muchos espacios y hay que trabajar para aprovechar las oportunidades que nos queden.

¿Ya tienen las fórmula para anotarles?

Creo que estos partidos son muy cerrados, no van a quedar muchas opciones y vamos a trabajar fuerte para estar finos y las que nos queden anotarlas.

¿Qué sensaciones tienes de poder enfrentar al equipo con el que levantaste la última copa?

Es lindo siempre, pero ahora estoy del otro lado y quiero ganar la copa con Olimpia, se que será difícil porque Olimpia es un equipo grande y que juega bien, pero nosotros estamos bien y confiando que sacaremos un resultado positivo"

¿Cómo te imaginas esta final?

Todos los que estamos aquí esperamos el partido, todos la queremos jugar y el que esté ahí lo haremos de la mejor manera, ya que necesitamos ganar la copa, pero es complicado y confiamos en Dios que las cosas salgan bien"

¿Qué diferencia hay en esta final vestido de blanco?

Ahora estoy del otro lado, esperamos levantar la copa, si marqué y espero que ahora puedo hacerlo.

¿Espera ganarle ese duelo a la zona defensiva del Motagua?

Si, vamos a trabajar para hacerle daño a la defensa, hay que buscar los espacios libres. Pero es un partido cerrado y hay que andar finos.

¿Tú saliste bien o mal de Motagua y quiere hacerle daño por hay una espinita?

Ninguna espinita, yo salí muy bien y por ahí no regresé porque se dio jugar con el Olimpia y ya días quería jugar acá. Con Motagua hay una buena relación, pero ahora estoy en el Olimpia.

¿El hecho que no esté Henry Figueroa en el Motagua te beneficia?

Ellos pierden mucho si no está Figueroa, es un excelente defensa, rápido y como dicen por ahí, es uno de los mejores de la liga.

¿Le están dando ventaja al Olimpia?

No sé si ventaja, pero es un gran central y nosotros tenemos que pensar en nosotros y ver como es que se le haga daño.

¿Hay que cortar distancia en las finales ante Motagua?

No sé mucho de eso, pero esta que vamos a jugar yo quiero ganarla, va ser complicado, pero el grupo está mentalizado que quieren levantar la copa.

Venir de Motagua y ganarse el cariño de la gente de Olimpia no es fácil y tu ya lo hiciste, ¿Qué mensaje le mandas?

Agradecido con ellos, he visto que me han apoyado mucho y yo siempre le he aportado mucho al equipo y gracias a Dios las cosas se me han dado. Lo mejor va ser levantar la copa para toda la afición.

¿Crees que se haga realidad esta copa 31?

Estamos confiando en Dios en eso. Acá nosotros queremos levantar la copa, pero vamos a jugarla primero.

¿Cómo sería tu partido perfecto en una final?

Que ganemos, levantemos la copa, no importa si meto goles, lo importante es que ganemos. ¿Me preguntaron por ahí si cambiaría los goles que llevo por levantar la copa? claro que cambiaría los goles por levantar la copa.

¿Qué mensaje le manda a tu amigo Rubilio?

Éxito y que tenga buen partido.

¿Haz soñado en convertirte en ídolo y marcarle a Motagua en la final?

Si, me han tomado cariño, pero todavía no hemos ganado nada aquí. Creo que primero hay que levantar la copa para darle algo al equipo.

¿Le apostarías un asado a Rubilio?

No hemos hablado de eso, pero si se da bueno.