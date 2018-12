Hendry Thomas: "A nosotros nos da igual quien sea el favorito"

Hendry Thomas, volante y capitán del Olimpia considera que el equipo tiene un objetivo marcado en esta gran final. Ganar el título es el único deseo.

"Creo que el equipo viene de menos a más, pero lo más importante es que nosotros estemos claros que tenemos que seguir mejorando y vamos por buen camino. La mejor forma de cerrarlo es siendo campeón", comentó.

Leer: LAS PALABRAS DE KEOSSEIÁN SOBRE EL OLIMPIA

En cuanto al tema del favoritismo. "A nosotros nos da igual quien sea el favorito, Olimpia es de los equipos que siempre busca el campeonato y ahorita no será la excepción. Estamos claros que el equipo tiene tiempo de no levantar la copa, pero la presión siempre está. Aquí lo que se te exige es el campeonato y vamos a seguir trabajando conscientes que no hemos ganado nada".

Y aseguró que. "La presión es normal, por eso es un equipo grande. Respetamos mucho a Motagua y ahorita llegamos dos equipos con muchas ganas de ser campeón.Hemos hecho las cosas bien y por eso estamos ahí. Aquí lo que gana es el fútbol".

Thomas no dimensiona el partido. "Para mí es un partido normal, nosotros somos conscientes de lo que nos estamos jugando y estamos claro de lo que son este tipo de partido, donde el que comenta menos errores es el que va ganar".

En en pensamiento del jugador solo está levantar la copa. "Ojalá que se pueda cumplir, el objetivo es el campeonato, creo que el equipo está motivado y si ves hay un ambiente muy bueno y con ansias que llegue el domingo".

"Buscamos jugar bien, pero no siempre se puede. Aquí se juegan muchas cosas para lograr el objetivo. El campeonato está ahí y los dos equipos tenemos grandes posibilidades y el favoritismo tenemos que ganarlo dentro del terreno de juego", cerró.