Pedro Atala calma el incendio: “El tema de Henry Figueroa no es nada serio”

El presidente del Motagua, Pedro Atala, salió al paso sobre el tema del defensor Henry Figueroa y asegura que esta situación no es nada seria.

“El tema de Henry Figueroa no es nada serio, simplemente el jugador se confundió con el horario de entrenamiento y Diego decidió que no jugara, tampoco es que el futbolista está fuera del equipo”, indicó.

Atala también aprovechó para mandar un mensaje claro y que este tema no cause problemas. “Esto no debería desestabilizar al equipo, para nada... Creo que los jugadores que han salido en la defensa lo han hecho bien. Diego sabrá si tiene posibilidad de jugar. Al final de cuentas nadie está por encima de la institución”.

OTROS JUGADORES PELEADOS CON DIEGO

La situación actual que vive el defensor Henry Figueroa con el técnico Diego Vázquez, ya se había dado en el club con otros jugadores en el pasado y estos terminaron dejando las filas de la institución.

Uno de los primeros jugadores con los que el técnico argentino tuvo diferencias por temas disciplinarios fue el delantero Eddie Hernández, quien llegó tarde a varios entrenos e inclusive en un viaje se quedó al no llegar a tiempo al bus.

Otro de los jugadores con los que ha mantenido diferencias es con el meta Harold Fonseca, con quien recientemente tuvo un cruce de palabras.

También se puede recordar lo que sucedió con Deybi Flores, que de la misma manera que los anteriores, fue relegado del primer equipo a las reservas por estos actos de indisciplina que no los perdona el DT azul.