Carlos Will Mejía, el futbolista hondureño que nunca perdió una final

La carrera del fútbol es muy corta y muchos logran llegar a la cima y otros se quedan con los sueños truncados. Carlos Will Mejía, de 35 años, ha escrito su nombre con letras doradas en la Liga Nacional, ya que ha logrado disputar nueve finales y todas las ganó.

Su exitosa carrera comenzó con el Marathón en el Apertura 2008-2009, donde sumó dos coronas y luego se fue a la capital, en el Olimpia ha seguido sonriendo con siete finales y hoy está a las puertas de disputar una más.

Leer: MANUEL KEOSSEIÁN HABLA DE LA FINAL

“Es lindo llegar a una final, ganarla es una felicidad que difícilmente se puede describir. Creo que he sido un bendecido, afortunado de parte de Dios que me ha dado la oportunidad de llegar a nueve finales y tener la dicha de ganarlas todas. Personalmente eso me ha marcado mucho”, recuerda.

Y es que el oriundo de Tulián, Omoa, Cortés, se ha convertido en un amuleto de la buena suerte para sus clubes. "No lo tomo como el talismán de la buena suerte, no, pero gracias a Dios las nueve que jugué las he ganado”.

El delantero Carlos Will Mejía cuando vestía la camisa del Marathón fue campeón en 2009.

Curiosamente, Carlos comenzó esta racha triunfante en finales de la mano del técnico uruguayo Manuel Keosseián en el Marathón y hoy se vuelven a unir en el Olimpia y ya han hablado de este tema. “Le digo yo que gracias a Dios todavía no he llorado, mantengo esa racha de final jugada, final ganada”.

El Olimpia se medirá con el Motagua, un equipo al que Will ya le ganó dos coronas con Carlos Restrepo y Héctor Vargas. Ahora con Manolo intentarán ganar otra y seguir sonriendo.

LO DIJO CARLOS WILL

"Con el profe Manolo tuvimos la dicha de ser campeones dos veces. Es una persona que admiro”.

Leer: HENDRY THOMAS QUIERE LEVANTAR EL TÍTULO

"Es lindo anotar en finales, son sensaciones únicas. También marqué en una final con Marathón. La felicidad de levantar la copa la cambio por cualquier gol”.

FINALES JUGADAS Y GANADAS POR CARLOS WILL MEJÍA

Apertura 2008-2009 (Marathón)

Apertura 2009-2010 (Marathón)

Apertura 2011-2012 (Olimpia)

Clausura 2011-2012 (Olimpia)

Apertura 2012-2013 (Olimpia)

Clausura 2012-2013 (Olimpia)

Clausura 2013-2014 (Olimpia)

Clausura 2014-2015 (Olimpia)

Clausura 2015-2016 (Olimpia)

OTRAS COPAS

Copa Presidente 2015

Supercopa DIEZ 2015

Concacaf League 2017

DATOS

1. El primer título con el Olimpia en el Apertura 2011-2012, Will Mejía fue el anotador de los tres goles. Uno en el Nacional y dos en el Morazán.

2. Las dos últimas anotaciones de Carlos Will Mejía en la Liga Nacional fueron ante el Platense en la temporada pasada.