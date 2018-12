Donis Escober apoyará a Olimpia desde el banco para ganar la copa 31

Donis Escober, uno de los jugadores más experimentados que está en el campamento merengue y el más campeón de la Liga Nacional con 16 títulos, está a las puertas de sumar uno más, pero esta vez desde el banco, situación que lo maneja con mayor tranquilidad.

Luego de solo disputar dos partidos en la temporada, Escober ha tenido que apoyar a Edrick Menjívar, el joven meta que debutará en esta final y los buenos deseos no pueden faltar.

“Él es el que va a jugar, ha venido jugando, pero siempre hay que estar preparado, ya que en el fútbol cualquier cosa puede pasar y lo importante es que el equipo gane, que él haga las cosas bien”, dijo Escober.

Para el oriundo de San Ignacio no ha sido fácil este proceso, pero ya ha superado el tema de manejar la suplencia. “No es fácil asimilar, yo quiero jugar, pero entiendo el objetivo del equipo, le dieron la oportunidad y la está aprovechando. Yo en su momento pasé por eso y esto es parte de la vida”.

Hoy, Donis mantiene el rol de líder desde la banca, donde siempre aporta su experiencia, no solo para Menjívar, sino que a todo el grupo. “Siempre trato de colaborar y ayudar en lo que podamos, el apoyo mío siempre lo va a tener y mis mejores deseos. Cuando yo jugaba él me apoyó y ahora me toca a mí hacerlo”.

El “Pimpollo” sustenta el liderato en el podio de los futbolistas de la Liga Nacional con más títulos logrados y para él no importa que no sea titular, pero sí alcanzar la corona. “Si Dios quiere sumaré el título 17, donde sea, lo importante es ser campeón y ojalá que se logre el objetivo”.

Donis Escober es uno de los jugadores del Olimpia que solo ha defendido una sola camisa y que después de mucho tiempo su deseo es retirarse en el club con el que ha vivido tantas glorias y con el que también ha tenido que superar momentos duros.

DATOS DE DONIS

1.El primer título que Donis Escober disfrutó en las filas del Olimpia fue el logrado en el torneo Apertura 2000-2001.

2.El meta merengue mantiene récord de ser el futbolista que más títulos ha ganado en su carrera.

3.Donis Escober logró alcanzar un récord de 804 minutos de imbatibilidad, una cifra que marcó su historia en la portería merengue.

4.El jugador de los albos en los dos partidos que disputó en este torneo recibió tres goles. Dos de ellos ante el Vida y uno contra Motagua.

5.Escober fue el guardameta menos goleado en los torneos Apertura 2003, Clausura 2009 y Apertura 2011 con Olimpia.

Títulos logrados por Donis Escober

Apertura 2000/01

Apertura 2002

Clausura 2004

Clausura 2005

Apertura 2005

Clausura 2006

Clausura 2008

Clausura 2009

Clausura 2010

Apertura 2011

Clausura 2012

Apertura 2012

Clausura 2013

Clausura 2014

Clausura 2015

Clausura 2016