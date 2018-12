Héctor Vargas: "Si no pueden cubrir las necesidades, daré un paso al costado"

Héctor Vargas solo tiene una cara, o es negro o blanco, nada gris. El argentino disparó con todo por la difícil situación económica que pasan en Marathón. No aseguró su continuidad con los verdes porque no les han pagado más de dos meses de sueldo. Dice que los jugadores no tienen fecha de inicio de la pretemporada hasta que no les paguen aunque sea una parte para llevar comida a casa en Navidad.

Vargas sostendrá este miércoles una reunión con la directiva del club, pues espera que le presenten un proyecto con refuerzos para no ir a perder prestigio a un torneo en Concacaf donde enfrentarán al Santos Laguna de México. "No quiero terminar peleando con todo el mundo", reveló el argentino en una amplia una entrevista al programa Vistazo Deportivo.

Ver: LAS DIFERENCIAS DE MARATHÓN Y SANTOS LAGUNA

¿Están pasando algunas cosas que preocupan a la afición de Marathón en todo el país? ¿Cómo está el equipo?

Estamos tratando de organizarnos para arrancar en la pretemporada. Hoy voy a tener una reunión con el presidente para hacer el camino porque tengo un problema personal y me había desligado un poco de este tema y vamos a analizar bien los pasos a seguir porque viene la Champions de Concacaf, luego el 5 de enero la Supercopa, luego el torneo local y hay que ver varias cositas y ver el tema de los atrasos salariales para que se pongan al día ya que los jugadores se fueron con dos meses y días de salario para hacer buen papel.

¿Cuándo inicia la pretemporada y cuándo da la lista de altas y bajas?

La pretemporada tengo que hablarlo con el presidente hoy porque no puedo dar fecha si no está definido el tema de los salarios porque yo no les puedo decir a los futbolistas que se presenten hoy, mañana o el lunes, cómo se van a presentar sin tener su salario cancelado, no en su totalidad pero sí en gran parte. Todos tenemos que llevar nuestras cosas a la casa, tenemos necesidades. No les puedo decir que se presenten a los trabajos sin definir el pago, porque si no se presentan tienen el derecho de reclamar sus cosas, no es fácil trabajar así.

El técnico Héctor Vargas criticó duramente a la institución por los atrasos en los pagos a los jugadores y les dio un ultimátum.

Es lo correcto porque en una época tan complicada de responsabilidad cuando viene la Navidad para pasar en familia hay que tener un plato de comida en la mesa. Me parece bien esa forma de proteger a quien mañana le exigirá.

Sin ninguna duda, uno les exige en la parte física fuerte y no puedes hacerlo con alguien que no está comiendo bien. A mí me tocó sufrir ahora que tuve un montón de gastos con la operación de mi hijo y uno tiene esa posibilidad de poder sostenerse y sé que la mayoría de jugadores no lo tiene. Yo no permito que le pase a un familiar mío y no quiere que le pase algo a la familia de ellos. Eso lo tengo que hablar con la directiva y cuál es la pauta a seguir, de preguntarle cuál es la idea que tienen, si van a cubrir esas necesidades, si pueden o no pueden y cuáles son las expectativas y si miro que no se puede entonces voy a dar un paso al costado.

Cuando dice de dar un paso al costado, ¿sabe si Cristian Cálix seguirá en el equipo?

Cristian tuvo la muy mala suerte de que falleció su padre hace pocos días, desde que vino con la Selección estuvo con él porque estuvo internado de cáncer. Ahora se fue para Olancho a enterrar al padre. Está en ver que pasará. Ha tenido poca participación con nosotros porque estuvo en la Sub-20. Yo he estado hablando con mensajes con él pero tiene que decidir cuándo supere el duelo de su padre y definir su futuro si lo van a retener o no.

Miro que hay mucha presión de la directiva y de usted para que se pueda cumplir con las obligaciones... habló de la junta dirigencial, pero hay jugadores que están de vacaciones. ¿Es normal eso en Marathón?

Voy a exteriorizar el tema con el hecho que se van de vacaciones. Me pasó con Lahera el torneo pasado cuando el campeonato inició 13 y vino el 10, hay que buscar el tema del aspecto físico, llevarlos de a poco pero ahora no quiero vivir eso. Yo hablaré con ellos para ver que hacemos. Hay que hablar todas esas cosas, yo tengo un problema familiar pero hay que hablarlo porque no se puede estar sin entrenar después del 16 y hacerlo después del 26 de diciembre.

El presidente Orinson Amaya tiene una reunión este miércoles con Héctor Vargas.

¿O sea que no le consultaron nada de lo que pasó con los jugadores?

No. Nadie me informó después. No me consultaron. Ya nos pasó con Yaudel Lahera que vino el 10 de enero tras la eliminación con Real España. O estamos en vacaciones o entrenando, a mí me ha tocado que desde 2009 no voy de vacaciones a Argentina y los fines de año los he pasado con la familia. Si quieres estar con la familia buscá un trabajo en un banco para que los tenga al lado pero el fútbol es exigente como lo estoy pasando con mi hijo que estoy con él en la operación. En el fútbol no existe la Navidad.

¿Me comentan que hay gente del Real España que lo quiere llevar?

No, en eso no quiero entrar con especulaciones. No sé cómo está el tema del Real España, si ya arreglaron a Carlos Restrepo, no tengo conocimiento de ese tema. La otra vez por boca de Mateo Yibrín escuché que hubo un ofrecimiento pero por ahora yo lo que quiero es resolver el tema con la presidencia de Marathón y hablar algunas cosas. De allí veremos. Tampoco podemos decir que soy millonario para no querer trabajar y estar dos meses y pico sin cobrar con un poco de obligaciones como pasa con mi hijo, entonces tengo que hablar con ellos y que todo esté normal y nos vamos de vacaciones y pasar el día a día con los familiares que uno tiene.

¿Le dará un ultimátum a la directiva para decirles, les doy hasta esta fecha para que nos paguen o no trabajamos?

No, yo no hablé con los jugadores, es decisión personal, yo me reúno con el presidente, tengo contrato por un año más y los contratos se vencen así como a los jugadores como para que te resuelvan cuando los resultados no se dan. Si a mí los resultados no hubiesen dado ni siquiera estoy cuatro partidos. A Primi Maradiaga los despacharon por perder cinco partidos porque tomaron la decisión de sacarlo. Si a mí me ofrecen la posibilidad de seguir por tanto tiempo es porque las cosas no me han salido mal, entonces yo no quiero estar si las cosas no se dan porque no quiero terminar peleando con todo el mundo si uno no decide las cosas adecuadas.

¿Se la están poniendo cuesta arriba enfrentando a Santos Laguna, un equipo que tiene solvencias de pago?

Sin ninguna duda. Yo dije que era un desafío venir a Marathón. Saqué campeón a Marathón, las reservas estuvieron peleando y perdieron las semifinales con Olimpia y terminaron primero de las vueltas. Yo digo que los campeonatos más la Copa Presidente y algunos nos juzgan de acuerdo a cómo nos va. Si a mí no me va bien, me voy a sacar solo. Yo aquí estoy con la colaboración de muchos directivos que nos ayudaron con un gimnasio, no a mí, sino al equipo, pero yo realmente lo primero es la organización para que me vaya bien, pero prefiero irme antes que me vaya mal.

¿Pero usted tiene las puertas abiertas para que vengan otras ofertas no solo de Honduras?

Sí, claro como en el torneo pasado que me llamaron de Costa Rica. He tenido sugerencias donde me preguntaron cómo estaba mi situación, pero primero tengo que ver qué quieren aquí, hacia donde quieren apuntar, qué van a hacer porque el responsable no solo es el técnico.