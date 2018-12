Héctor Vargas sobre Tato García: "Fue campeón porque Primi le armó el equipo"

Fiel a su estilo y sin pelos en la lengua. El entrenador argentino de Marathón, Héctor Vargas, volvió a atacar a Martín "Tato" García horas antes que este tome un avión y regrese a su natal Uruguay luego de renunciar a su cargo como técnico del Real España.

Y es que Vargas concedió una amplia entrevista hablando sobre su futuro en el cuadro verdolaga debido a las dificultades económicas que existes en los verdes, actualmente deben dos meses de salario y no sabe cuándo iniciará la pretemporada, pues sus futbolistas no está a disposición hasta que se les cancele al menos una parte.

¿Usted va a cumplir con el contrato?, se le consultó a Vargas, quien en su respuesta terminó fusilando al entrenador Martín García a quien no le da tanto méritos sobre el título que ganó en en diciembre de 2017 tras dirigir 9 partidos.





"Sabés, lo que no quiero es disfrazar las cosas. El técnico de Real España cuando salió campeón, Primitivo le armó todo el equipo, él (Tato) lo hizo en un año y no clasificó a nada, no ganó la Copa Presidente y fracasó en Concacaf. Nosotros no tocamos el equipo en todo un año, pero ya lo ven como gran técnico y ni siquiera ganó las vueltas en los torneos anteriores. Creo que como le dejó el equipo Primi lo pudo hacer campeón cualquiera porque así son los técnicos", arremetió el DT esmeralda en el programa Vistazo Deportivo.

Y es que Tato llegó a la máquina luego de la renuncia de Ramón Maradiaga quien dirigió hasta la fecha 12 y se hizo a un lado por la derrota 3-0 en Tegucigalpa ante Olimpia.

El Primi se marchó dejando a Real España en la quinta posición con 17 puntos.

Por su parte al frente de la máquina, Tato dirigió un total de 53 partidos de Liga de los cuales ganó 22, empató 15 y perdió igual cantidad. Consiguió un título de Liga Nacional.