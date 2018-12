El sorprendente pronóstico de Héctor Vargas sobre la final Olimpia-Motagua

El buen fútbol que ha practicado Motagua en semifinales y a lo largo del Torneo Apertura 2018 han hecho que expertos y aficionados den como favorito a los azules para esta final contra Olimpia que arranca este domingo en el estadio Nacional (4:00 PM).

En una encuesta realizada en DIEZ.HN, el 57% de los participantes consideran que las águilas de Diego Vázquez ganarán y el 43% creen que será Olimpia.

Una voz autorizada para hablar en este tipo de instancia es Héctor Vargas, el vigente entrenador campeón de Honduras con Marathón y que en el pasado también lo fue con Olimpia venciendo a Motagua.

El argentino cree que los albos tienen más variantes para llevarse este título que se les niega desde hace dos años y medio, precisamente cuándo él lo ganó en el 2016.

"KEOSSEIÁN Y DIEGO, SUELTEN LOS TOROS, NO SEAN TACAÑOS"

“Con la cantidad de variantes que tiene Olimpia en estos dos partidos están motivados. Creo que en esta final me inclino por los albos porque tienen cinco delanteros; Costly, Bengtson, Róchez, Diego Reyes, Rony Martínez y encima a Júnior Lacayo, Carlos Will Mejía como variantes, mediocampo con Salas, Moya, Thomas, Patón Mejía, los dos Flores (Deybi y Maylor)”, inicia diciendo Vargas quien adelanta que los azules son un cuadro predecible

Luego continúa: “Olimpia no tiene un equipo, tiene dos y creo que pueden lograr el campeonato por variables y le doy un porcentaje de 70% para ellos y 30% para Motagua que es un equipo predecible. Cuando me tocó a mí, le marcamos un par de jugadores y empatamos allá con menos equipo del que tienen ellos. Me parece que tiene ventaja Olimpia para una final que pocas veces se juegan y solo siete, creo que ahora le toca a Keosseián levantar la Copa”, manifestó.

LOS 100 MILLONES QUE LE DEJÓ A OLIMPIA

¿Se imagina usted con ese plantel que tiene Olimpia si se lo hubiesen dado a usted? Le consultaron a Vargas en el programa radial Vistazo Deportivo. El argentino no se anduvo por las ramas y manifestó que le dejó más de 100 millones de lempiras en ganancia a las arcas merengues.

“Eso es lo que a veces le cuestiono a Olimpia, me decían paranoico, pero yo a ese club le dejé una ganancia de más de 100 millones de lempiras y con Chirinos con posibilidad de venta. Con este equipo actual, ¿quién se puede vender? No miro posibilidad. Por eso le digo a Marathón, ¿vamos a pelear campeonatos? Entonces contratemos, que no me digan hay que formar jugadores, eso me tocó hacerlo, gané tres títulos y una Copa Presidente, para muchos fue un fracaso lo mío en Olimpia y vine aquí y demostré, no lo dice don Rafael Ferrari que siempre me respaldó, eso lo dice otra gente”.