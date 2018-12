Denovan Torres confirma que se queda en Marathón

Luego que el mismo Denovan Torres dejara en dudas su continuidad con Marathón, el arquero ha utilizado sus redes sociales para confirmar que se mantendrá jugando con la institución verdolaga para el siguiente campeonato.

"Debido a todas las especulaciones, aclaro que este torneo 2019 me quedaré en Marathón, seguiré trabajando para el equipo que me abrió las puertas y me vio crecer", escribió el arquero a través de sus cuentas sociales.

Denovan se desarrolló como futbolista en las inferiores verdolagas y en primera división ha sido único equipo en Liga Nacional debutando el 15 de octubre del 2014 en el empate 1-1 ante el Victoria.

En su estadía en el monstruo verde se convirtió en figura cuando conquistaron el campeonato en el torneo Clausura 2018 siendo pieza clave en los lanzamientos de penal frente a Motagua.