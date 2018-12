Héctor Castellón al Juticalpa: “Se me había dicho que iba a continuar”

Héctor Castellón es uno de los entrenadores mejor preparados en Honduras. Las cosas no le salieron como las tenía planificadas en el Juticalpa donde ayer le confirmaron que no continuaría, situación que lo tomó por sorpresa.

El nacido en Muchilena, Cortés fue mencionado por la directiva del Real España como una de las opciones para ser entrenador. A este halago, el entrenador respondió con otro pero asegura que todavía nadie se ha comunicado con él, según dijo al periodista Allan Rivera del programa Meridiano Deportivo.

Ver: LOS ENTRENADORES QUE BUSCA EL JUTICALPA

SALIDA DEL JUTICALPA: “Se me había dicho que iba a continuar. Estaba preparando toda la pretemporada porque sentía que podríamos revertir lo que hicimos en la temporada pasada pero la directiva tomó la decisión y hay que acatarla y estoy agradecido por la oportunidad”.

PEOR TORNEO EN HONDURAS: “Para nosotros el campeonato fue malo, es el peor campeonato que he tenido dirigiendo en Honduras, las cosas no se dieron como las he planeado y revelar las interioridades son excusas y no soy hombre de esos. Perdimos los partidos y no hay más que decir, se da mi salida y ojalá sea para el bien del Juticalpa”.

NO PONE EXCUSAS: “Hubo muchos detalles pero a esta altura mencionarlos no tiene sentido, pero sí hubo lesiones y otras cosas. Fue una gratísima experiencia, aprendí muchas cosas en el proyecto”.

LAS MEJORAS DEL JUTICALPA: “Cuando Juticalpa logre amalgamar algunos factores será un equipo protagonista pero hay que juntar los criterios comenzando por arriba. Esta es una plaza que muchos equipos querrían tener, ojalá junten los criterios para que no sigan como ahora que técnicos van y técnicos vienen”.

Leer. DENOVAN TORRES CONFIRMA QUE SE QUEDA

NO TIENE OFERTAS: “No me han llamado todavía, hasta ayer nada. Yo estoy esperando y ojalá que si salga un proyecto le metamos porque no soy de los que le gusta estar descansando”.

LO QUE APRENDIÓ: “Bajaron los bonos pero no me hacen ni el mejor ni el peor técnico, pero en todos los proyectos donde he estado no fueron así, pero detecté errores al final del torneo que me servirán para el aprendizaje y futuros proyectos”.

LE ENCANTA LA MÁQUINA: Real España seleccionó su entrenador, pero a quién no le gustaría ir a una organización como Real España. No tengo un acercamiento con ellos pero seguramente ellos están pensando en su proyecto de otra forma”.