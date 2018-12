Héctor Vargas confirma que seguirá al mando del Marathón

Se acabó la incógnita. El técnico argentino Héctor Vargas confirmó su continuidad en el banquillo del Marathón y reveló que recibió dos ofertas.

"Hasta ayer miércoles me junté con Orinson. Estuvimos tres horas hablando, le planteé las cosas claras para ver lo que conviene para el equipo, para mí y para todos. Le dije lo que pensaba, lo que me gustaría que cambiara. Me prometió apoyo en todo sentido, reconoció errores y ahorita nos volveremos a reunir para diagramar la pretemporada. Quiero comenzar el lunes o martes. Que traten de ponerse al día", dijo.

Vargas ahora comenzará ya a planificar la Supercopa (5 de enero), el Clausura 2019 y su participación en Liga de Campeones Concacaf donde enfrentarán a Santos Laguna de México.

Las fallas de la directiva

También explicó que le hizo saber al presiente verdolaga algunos de los errores cometidos.

"Orinson es un empresario exitoso, es buena persona, si hay algo que me sostiene aquí es la calidad de persona que es él, pero en fútbol no es de experiencia, lo reconoce. Algunas decisiones que ha tomado no son las mejores. igual uno se equivoca. Pero con experiencia los margenes son menores. Cuando se maneja una institución hay errores que no se deben cometer, cuando acertó salimos campeones. Al apostar el bicampeonato se cometieron fallas, fue demasiado generoso con algunos futbolistas y al jugador hondureño no hay que darle más de lo que realmente se merecen", agregó.

¿De qué errores habla? Le consultaron y aunque evitó, brindó algunos detalles importante.

"Le dio algún aumentito de más a un jugador, algún regalito de más a otro y después se creyeron campeones de todo, algunos se me engordaron, otros se relajaron y las consecuencias las pago yo porque exijo y no me rinden. Pero lo hizo de buena gente y hasta se pasó.

Problemas de soprepeso

Vargas específicamente detalló que sentenció a tres futbolistas que si no bajan de peso, no jugarían.

"Hubo tres futbolistas que los intimidé para que bajaban de peso, les dije que no los iba a poner en el equipo. Eso fue relajarse porque si hubiesen estado bien hubiéramos peleado un campeonato nuevo", cerró.

Lo dijo:

"Preferí quedarme aquí en Marathón porque me han tratado bien, tengo contrato por año y medio más, pero sabemos que eso es hasta que pierdes cuatro partidos seguidos o te quieras ir. Acá me compromete más la gente, me ha tratado muy bien", dijo en entrevista a Televicentro.

"No puedo dar los nombres, pero sí me han estado hablando. Les dije que quería resolver esta situación con Marathón".

"Si no se resolvía con el presidente (Orinson Amaya) sin ninguna duda iba a hablar con los dos equipos que me llamaron. ¿Juticalpa? No puedo dar nombres, porque ya queda fuera de lugar"